Представлен новый кнопочный телефон Nokia (фото, видео)

Его батарея позволяет работать до 15,7 часа в режиме разговора и до месяца в режиме ожидания.

Финская компания HMD Global, которая занимается разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, представила телефон Nokia 106.

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Его батарея позволяет работать до 15,7 часа в режиме разговора и до 21 дня в режиме ожидания. Подзаряжаться он может через разъем micro-USB.

Nokia 106 представлен в поликарбонатном корпусе, царапины на котором менее заметны. Расстояние между кнопками на клавиатуре позволяет легко набирать текст даже в темноте.

Цвет корпуса - темно серый, средняя розничная цена - $18.

Кроме того, компания представила два новых цвета для премиум-класса телефона Nokia 230. Теперь эти телефоны доступны в светло-сером и темно-синем цвете.