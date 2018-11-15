Представлен новый кнопочный телефон Nokia (фото, видео)
Финская компания HMD Global, которая занимается разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, представила телефон Nokia 106.
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Его батарея позволяет работать до 15,7 часа в режиме разговора и до 21 дня в режиме ожидания. Подзаряжаться он может через разъем micro-USB.
Nokia 106 представлен в поликарбонатном корпусе, царапины на котором менее заметны. Расстояние между кнопками на клавиатуре позволяет легко набирать текст даже в темноте.
Цвет корпуса - темно серый, средняя розничная цена - $18.
Кроме того, компания представила два новых цвета для премиум-класса телефона Nokia 230. Теперь эти телефоны доступны в светло-сером и темно-синем цвете.
...but wait there is more! We are also launching 2 new colours for the premium Nokia 230! You can now get this beauty also in Light Grey and Dark Blue #nokiamobilepic.twitter.com/A7HOjNFAtx— Juho Sarvikas (@sarvikas) 14 листопада 2018 р.
The all-new #Nokia106pic.twitter.com/cXpjVSz0Q0— Juho Sarvikas (@sarvikas) 14 листопада 2018 р.