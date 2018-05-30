Чистый Android: Nokia представила три новых смартфона

Гаджеты выпущены в рамках программ Android One и Android Go и работают под управлением 8 версии ОС.

Компания HMD Global представила в Москве три новых модели смартфонов — Nokia 3.1, Nokia 5.1 и Nokia 2.1.

Гаджеты выпущены в рамках программ Android One и Android Go и работают под управлением 8 версии ОС, сообщается в пресс-релизе HMD Global, пишет "Новое время".

"Мы с радостью представляем обновленные модели с улучшенной производительностью и новыми по-настоящему востребованными функциями. Все они отличаются характерным для бренда Nokia передовым качеством исполнения, а при их изготовлении использованы лучшие материалы", — рассказал Юхо Сарвикас, директор по продуктам HMD Global.

Nokia 5.1 оснащается экраном диагональю 5,5 дюйма, разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев основной камерой на задней панели, основной камерой на 16 Мп, фронтальной на 8 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P18, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Новый Nokia 5.1 поставляется в трех цветах: медном, синем и черном.

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Nokia 3.1 получил экран диагональю 5,2 дюйма, разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной камерой на 13 Мп, фронтальной на 8 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek 6750, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками. Аккумулятор обладает емкостью 2990 мАч. Новый Nokia 3.1 будет представлен в трех цветовых вариациях: индиго, черный, белый.

Наконец, был представлен смартфон Nokia 2.1. Он приходит на смену прошлогоднему ультрабюджетному Nokia 2. Это модель с более современной начинкой, емким аккумулятором и заявленным временем автономной работы в два дня.

Эта модель получила увеличенный 5,5-дюймовый дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), фронтальные стереодинамики 5-мегапиксельную фронтальную и 8-мегапиксельную основную камеры. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 425, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Nokia 2.1 работает на Android Oreo (Go edition), оптимизированной для маломощных смартфонов.

"Смартфоны из новой линейки имеют экраны с большей диагональю при прежнем компактном размере корпуса. Производительность обновленного процессора выросла до 50%. При этом мы сохранили баланс между мощностью и потреблением электроэнергии", - подчеркнул Юхо Сарвикас.