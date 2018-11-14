Facebook удалила 20 аккаунтов из-за связей с российской "фабрикой троллей"

Соцсеть удалила эти аккаунты в рамках борьбы с вмешательством в промежуточные выборы.

Facebook удалила еще 20 аккаунтов, в том числе и в принадлежащей ему соцсети Instagram в рамках борьбы с вмешательством в промежуточные выборы.

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Эти аккаунты были связаны с российской «фабрикой троллей». Главы отдела кибербезопасности компании Натаниэль Глейхер рассказал, что некий сайт заявивший, что связан с российским Агентством интернет-исследований (IRA) (в США его называют «фабрикой троллей»), опубликовал список аккаунтов, которое создало IRA перед выборами, передает kommersant. Он добавил, что Facebook уже удалил большую часть этих учетных записей после внутреннего расследования.

На прошлой неделе компания рассказала об удалении 30 аккаунтов в Facebook и 85 в Instagram. Сейчас их количество увеличилось до 36 и 99 соответственно.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября в США прошли выборы в Конгресс 116-го созыва и ряд других голосований и референдумов. В Палате представителей избирались все 435 членов (для контроля в нижней палате нужно 218 мест). В Сенате сменится 35 из 100 мест (для контроля в верхней палате требуется 51 место).