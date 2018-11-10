Стала известна дата выхода в открытый космос для обследования отверстия в "Союзе"

При этом время выхода и его продолжительность пока не известны.

В «Роскосмосе» сообщили, что 11 декабря российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выйдут в открытый космос, чтобы осмотреть снаружи «Союз МС-09», в обшивке которого в августе было обнаружено отверстие.

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Однако, время выхода и его продолжительность пока не известны, передают российские СМИ.

Как сообщал УНИАН, в конце августа на Международной космической станции произошла разгерметизация. Космонавтам удалось найти отверстие в обшивке пристыкованного «Союза» и загерметизировать его. Для дальнейшего исследования космонавты вырежут часть противометеоритной защиты с внешней стороны корабля.