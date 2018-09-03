Российский брак: названа причина утечки воздуха на МКС‍

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на четверг, 30 августа.

Причиной появления микротрещины в космическом корабле «Союз МС-09», из-за которой на МКС возникла небольшая утечка воздуха, оказалась халатность сотрудника РКК «Энергия».

Дефект возник еще на Земле, и ответственный за его появление уже был установлен, сообщает "РИА Новости", ссылаясь на источник.

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Сотрудник попытался заделать отверстие клеем, поэтому оно не было обнаружено во время проверки корабля на герметичность. Признаки наличия пробоины не проявляли себя в течение первых двух месяцев орбитального полета. Однако пробка из клея в конце концов была выдавлена.

РКК «Энергия» начала внутреннее расследование. Нештатную ситуацию также расследует специальная комиссия, состоящая из сотрудников «Роскосмоса» и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш.

Ранее причиной появления микротрещины называлось попадание метеорита. Из-за пробоины ночью и утром 30 августа возникла утечка воздуха и падение давления на всей МКС. Трещина, находившаяся в бытовом отсеке «Союза», была заделана каптоновой лентой, и угрозы отверстие больше не представляет.