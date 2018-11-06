Facebook заблокировал 115 аккаунтов за вмешательство в выборы США

Аккаунты были связаны с "иностранными лицами", которые пытались повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс США.

В Facebook и Instagram выявили и заблокировали более ста подозрительных страниц на фоне предостережения спецслужб США о распространении российских фейковых новостей.

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Руководство Facebook сообщило о блокировании 115 аккаунтов, из которых большинство - в Instagram, который также принадлежит Facebook. Аккаунты были связаны с "иностранными лицами", которые пытались повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс США, передает "Немецкая волна". "Почти все страницы Facebook, связанные с этими аккаунтами, ведутся на французском или русском языках, в то время, как аккаунты в Instagram в основном на английском", - говорится в пояснении соцсети. В настоящее время заблокированные аккаунты тщательно проверяются.

Одновременно спецслужбы США отчитались о нехватке данных, которые бы свидетельствовали о попытках взлома избирательной системы. При этом американцам следует "остерегаться" распространения российских фейковых новостей, говорится в совместном заявлении ФБР, нацразведки, министерства внутренней безопасности и минюста. Главы спецслужб подчеркнули, что "некоторые зарубежные действующие лица", в том числе Россия, продолжают попытки повлиять на общественные настроения и "посеять раздор".

Ранее были опубликованы результаты исследования специалистов из Оксфорда, которое показало, что попытки распространения дезинформации с помощью социальных сетей перед выборами в Конгресс имели более широкие масштабы, чем в 2016 году во время выборов президента.