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СМИ посчитали, что Трамп более тысячи раз за месяц публично сказал неправду

19:48, 02 ноября 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Соответствующее исследование The Washington Post собрало воедино издание CNN.

Отмечается. что на протяжении октября показатель достиг почти вдвое высшего результата, чем в предыдущий месяц. Средний показатель ложных высказываний президента США за день составляет 30 раз. Однако время от времени этот показатель может быть гораздо выше. В частности во время визита в Техас 22 октября он 83 раза сказал ошибочные или неправдивые вещи.

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За 649 дней президентства Дональд Трамп применил в речах и выступлениях 6420 случаев неправдивой информации. Среди утверждений лидера США: обвинения спецпрокурора Мюллера в подделке фактов относительно российского вмешательства, восхваление, что снижение налогов во время его правление было самым большим в истории.

По словам автора публикации, для Трампа факты есть легкозаменимой вещью. Он манипулирует ими, использует, если они вписываются в суть его речи, однако зачастую факты говорят против заявлений президента.

Он также часто уверяет своих сторонников, что говорит только правду, то, что не скажут о его деятельности СМИ. Сторонники, в свою очередь, не верят СМИ, когда те разоблачают президента, ведь уверены, что медиа насыщены неправдивой информацией и используют ее против Трампа.

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Теги: #Трамп#СМИ#ложь