СМИ посчитали, что Трамп более тысячи раз за месяц публично сказал неправду

Средний показатель ложных высказываний президента США за день составляет 30 раз.

В течение октября президент США Дональд Трамп 1104 раза сказал вещи, которые полностью или частично не соответствуют действительности.

Соответствующее исследование The Washington Post собрало воедино издание CNN.

Отмечается. что на протяжении октября показатель достиг почти вдвое высшего результата, чем в предыдущий месяц. Средний показатель ложных высказываний президента США за день составляет 30 раз. Однако время от времени этот показатель может быть гораздо выше. В частности во время визита в Техас 22 октября он 83 раза сказал ошибочные или неправдивые вещи.

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За 649 дней президентства Дональд Трамп применил в речах и выступлениях 6420 случаев неправдивой информации. Среди утверждений лидера США: обвинения спецпрокурора Мюллера в подделке фактов относительно российского вмешательства, восхваление, что снижение налогов во время его правление было самым большим в истории.

По словам автора публикации, для Трампа факты есть легкозаменимой вещью. Он манипулирует ими, использует, если они вписываются в суть его речи, однако зачастую факты говорят против заявлений президента.

Он также часто уверяет своих сторонников, что говорит только правду, то, что не скажут о его деятельности СМИ. Сторонники, в свою очередь, не верят СМИ, когда те разоблачают президента, ведь уверены, что медиа насыщены неправдивой информацией и используют ее против Трампа.