Twitter удалил более 10 тысяч аккаунтов, которые призывали не голосовать на выборах в США

Посты с призывом не голосовать на выборах публиковались от имени демократов, но в партии опровергают причастность к публикации таких твитов.

Компания Twitter удалила более 10 тысяч учетных записей пользователей соцсети, с помощью которых публиковались призывы не голосовать на выборах в Конгресс США.

Отмечается, что посты с призывом не голосовать на выборах публиковались от имени демократов, сообщает УП со ссылкой на Reuters.

"Представители партии опровергли свою причастность к публикации таких твитов и сообщили Twitter об этой ситуации", - пишет агентство со ссылкой на 3 источника.

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"Мы приняли меры по соответствующим учетным записям и активности в Twitter", - заявил представитель компании.

По его словам, аккаунты удалили в конце сентября и начале октября.

"10 тысяч удаленных аккаунтов - небольшое количество, учитывая, что Twitter ранее удалил миллионы учетных записей, которые, по данным компании, ответственны за распространение дезинформации на выборах президента США 2016 года", - говорится в материале Reuters.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным исследования, "тролли" и "боты" из России, которых обвиняют в распространении дезинформации во время избирательной кампании президентских выборов в США 2016 года, также распространяли сообщения по теме вакцинации, вокруг которой в Соединенных Штатах были серьезные дискуссии.