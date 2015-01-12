В Google Translate появится функция синхронного перевода

Google готовится представить функцию синхронного перевода речи в своем приложении Google Translate для Android-устройств. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times. Ожидается, что обновление в скором времени появится в Google Play.

Приложение сможет распознавать устную речь на нескольких языках, а перевод сделает в текстовом виде. Как отмечает The Verge, подобная опция уже присутствует в Google Translate, однако на этот раз ожидается, что перевод будет осуществляться практически без задержек.

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В декабре прошлого года компания Microsoft представила аналогичную функцию в тестовом режиме для Skype Translator. Она позволяет синхронно переводить речь во время голосовых звонков. Пока что нововведение поддерживает лишь два языка — испанский и английский.

Google также планирует представить сервис по автоматическому переводу текстов на дорожных знаках и вывесках. Пользователь сможет узнать значение иноязычных надписей с помощью наведения камеры на таблички. Подобная технология уже реализована в приложении Word Lens, доступном для Android, iOS и очков дополненной реальности Google Glass. Ранее Google приобрела компанию, отвечающую за разработку Word Lens, — Quest Visual. Переводить надписи также умеет приложение TextGrabber + Translator российской компании ABBYY.