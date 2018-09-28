Создатель подводных лодок и гидрокостюмов хочет построить город под водой (видео)

Задумку ученого от всего что делалось раньше отличает то, что давление в колонии будет составлять одну атмосферу - именно под таким же люди находятся и сейчас.

Ученый Фил Наиттен создал подводные лодки и костюмы, которые позволяют погружаться на глубину 300 м. Теперь он хочет создать подводную колонию.

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Колонию разместят возле гидротермальных источников, что даст необходимую энергию. Наиттен ожидает, что сотни людей захотят переехать жить под воду, передает Би-би-си. Однако, для начала ему нужно создать прототип на мелководье.

"В 1960- все исследователи глубин были уверены, что через пару десятилетий появятся подводные города. Но этого, конечно не произошло. Мою задумку от всего что делалось раньше отличает то, что давление в колонии будет составлять одну атмосферу", - рассказывает ученый, добавляя, что под таким же мы находимся и сейчас, и мы лучше всего к нему приспособлены.

Колонию разместят возле гидротермальных источников, температура в которых превышает 500 градусов по Цельсию. Средняя температура воды вокруг них -8 градусов по Цельсию. Это приводит в действие специальные клапаны, которые включают генераторы и у нас появляется необходимое электричество.

Ученый надеется, что сотни людей захотят переехать жить под воду.