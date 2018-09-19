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Космонавты выйдут в открытый космос для выяснения причины утечки воздуха на МКС

13:32, 19 сентября 2018
Наука и IT
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Космонавты выйдут в открытый космос 15 ноября \ nasa.gov

Российские космонавты выйдут из Международной космической станции (МКС) в открытый космос, чтобы проверить участок, где произошла загадочная утечка воздуха.

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Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что российские космонавты выйдут в открытый космос 15 ноября для обследования внешней поверхности корабля «Союз». Он сказал, что они вскроют теплоизоляцию, закрывающую заделанное отверстие, и изучат ее.

Как сообщал УНИАН, утечка в пристыкованном к станции корабле «Союз» была обнаружена в августе. Экипаж МКС, состоящий из трех американцев, двух россиян и одного гражданина Германии быстро нашел и загерметизировал крошечное отверстие, вызывавшее небольшое падение давления воздуха.

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Теги: #воздух#МКС#утечка