Космонавты выйдут в открытый космос для выяснения причины утечки воздуха на МКС

Ранее экипаж заделал обнаруженное отверстие, которое могло быть просверлено на земле или уже на орбите.

Российские космонавты выйдут из Международной космической станции (МКС) в открытый космос, чтобы проверить участок, где произошла загадочная утечка воздуха.

Читайте такжеУтечка воздуха на МКС: версия "Роскосмоса" о диверсии США провалилась

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что российские космонавты выйдут в открытый космос 15 ноября для обследования внешней поверхности корабля «Союз». Он сказал, что они вскроют теплоизоляцию, закрывающую заделанное отверстие, и изучат ее.

Как сообщал УНИАН, утечка в пристыкованном к станции корабле «Союз» была обнаружена в августе. Экипаж МКС, состоящий из трех американцев, двух россиян и одного гражданина Германии быстро нашел и загерметизировал крошечное отверстие, вызывавшее небольшое падение давления воздуха.