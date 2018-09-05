СМИ узнали новую причину утечки воздуха на МКС: космический корабль "Союз" продырявили при сборке под Москвой

Отверстие в "Союзе" появилось еще на этапе сборки, пишут СМИ.

Комиссия РКК "Энергия" полагает, что отверстие от сверла в "Союзе МС-09", которое привело к утечке воздуха на МКС, появилось еще в цехе общей сборки кораблей в Королеве.

Об этом рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.

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По словам одного из них, внутренняя комиссия изучает книгу с замечаниями, которая имеется по каждому выпущенному кораблю. В ней есть лист со всеми нарушениями, которые выявили в ходе производства или испытаний, и документы по их устранению.

Другой собеседник агентства уточнил, что некоторые сотрудники на предприятии знали об отверстии, поскольку пытались заделать его еще на Земле. Он пояснил, что, когда корабль был на финальном этапе сборки, отверстие заполнили специальным клеем. Вносились ли эти работы в лист замечаний, собеседник не уточнил.

Еще один источник объяснил, что невозможно было бы просверлить какое-то отверстие на Байконуре.

Версию того, что отверстие могли сделать сами космонавты, отвергли как маловероятную все три собеседника агентства.

Напомним, из-за пробоины ночью и утром 30 августа возникла утечка воздуха и падение давления на всей МКС. Трещина, находившаяся в бытовом отсеке «Союза», была заделана каптоновой лентой, и угрозы отверстие больше не представляет.