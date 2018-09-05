Утечка воздуха на МКС: в РФ заявили, что отверстие на их корабле могли просверлить в космосе

Падение давления воздуха на корабле зафиксировали 30 августа.

Отверстие в закрепленном к Международной космической станции российском космическом корабле «Союз МС-09» могли просверлить в космосе, заявил 3 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, объясняя причины снижения давления воздуха на корабле.

«Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отвергаем: преднамеренное действие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом», – сказал Рогозин.

По его словам, могло быть влияние «неуверенной рукой», пишет Радио Свобода.

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Падение давления воздуха на корабле зафиксировали 30 августа. Осмотр показал, что отверстие диаметром около двух миллиметров расположен в российском сегменте станции. Космонавты использовали герметик, чтобы его закрыть. Снижение давления было незначительным и не создавало угрозы жизни команды МКС.

Представитель «Роскосмоса» 4 сентября заявил агентству ТАСС, что государственная комиссия должна закончить свое расследование в середине сентября.

В то же время агентство «РИА Новости» со ссылкой на свои источники пишет, что проем был сделан на Земле. Сотрудник, который его создал, вероятно, увидел ошибку и устранил ее специальным клеем. Поэтому брак не увидели во время проверки герметичности корабля перед запуском и в первые месяцы полета. По данным агентства, позже клей высох и открыл отверстие.

Сейчас на МКС находятся трое американцев, двое русских и один немец. Часть команды прибыла на станцию в марте, часть – в июне.