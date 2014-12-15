ВМС США показали видео испытаний лазерной пушки

На видео при помощи этого вида оружия уничтожается цель на движущейся лодке и беспилотный летательный аппарат. Испытания проходили в Персидском заливе с сентября по ноябрь 2014 года, сообщает Медуза.

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