Группа хакеров РФ напала на немецкие телеканалы: она может быть причастной и к кибератакам в Украине – СМИ

Федеральная прокуратура Германии поручит расследовать эти кибернападения управлению уголовной полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Немецкий телеканал ZDF и телерадиокомпания WDR стали мишенями кибератак российских хакеров. Компьютерные сети обоих общественно-правовых вещателей атаковала в начале июня российская группировка Sandworm.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает журнал Der Spiegel, передает DW.com.

В ZDF подтвердили, что кибератака произошла. Там отметили, что нападение зацепило меньше чем десять компьютеров. Утечки данных не произошло, сообщает Der Spiegel. В WDR отказались комментировать инцидент.

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По данным издания, федеральная прокуратура Германии поручит расследовать эти кибернападения управлению уголовной полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Несколько недель назад Федеральное ведомство по охране конституции в своем докладе сообщило о волне кибернападений на немецкие медиакомпании и организацию, которая занимается исследованиями относительно химического оружия в августе 2017 и в июне 2018 года.

По данным спецслужбы, атаки могла организовать группировка Sandworm. Ее считают технически высококвалифицированным и крайне агрессивным. Sandworm действует по меньшей мере с 2013 года. Это группировка известна, среди прочего, нападениями на различные цели в Украине, в частности в энергетическом секторе.