Instagram анонсировал введение новой функции

19:29, 21 июля 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в блоге компании, пишет 24 канал.

Если пользователь будет в сети – можно будет увидеть зеленый кружочек напротив фото профиля в любом из разделов программы.

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Видно его будет и во входящих сообщениях.

Функцию можно отключить в меню настроек, если вы не хотите, чтобы ваш статус был виден.  Однако тогда вы не будете видеть соответственно и статуса своих друзей.

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Теги: #мессенджер Instagram