Instagram анонсировал введение новой функции

Видно его будет и во входящих сообщениях.

В приложении Instagram вскоре произойдет обновление, которое позволит пользователям видеть, кто из друзей онлайн.

Об этом говорится в блоге компании, пишет 24 канал.

Если пользователь будет в сети – можно будет увидеть зеленый кружочек напротив фото профиля в любом из разделов программы.

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Видно его будет и во входящих сообщениях.

Функцию можно отключить в меню настроек, если вы не хотите, чтобы ваш статус был виден. Однако тогда вы не будете видеть соответственно и статуса своих друзей.