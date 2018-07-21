Instagram анонсировал введение новой функции
19:29, 21 июля 2018Наука и IT
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Видно его будет и во входящих сообщениях.
Иллюстрация / REUTERS
В приложении Instagram вскоре произойдет обновление, которое позволит пользователям видеть, кто из друзей онлайн.
Об этом говорится в блоге компании, пишет 24 канал.
Если пользователь будет в сети – можно будет увидеть зеленый кружочек напротив фото профиля в любом из разделов программы.
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Видно его будет и во входящих сообщениях.
Функцию можно отключить в меню настроек, если вы не хотите, чтобы ваш статус был виден. Однако тогда вы не будете видеть соответственно и статуса своих друзей.
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