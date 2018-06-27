В работе Telegram по всему миру произошел сбой

Большинство пользователей сообщают, что не могут подключиться к серверу.

Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Telegram.

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Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе различных сайтов, о проблемах пишут пользователи Финляндии, Украины, Беларуси, РФ, Германии, Чехии, Нидерландов, Великобритании, Италии и Испании.

Сбой произошел около 15:00. 45% пользователей сообщают, что не могут подключиться к серверу, у 35% возникают проблемы с отправкой сообщении, еще 18% не могут войти в Telegram.

Чем вызвана проблема с доступом, компания пока не комментирует.

Как сообщал УНИАН, предыдущие сбои в работе Telegram по всему миру наблюдались в апреле. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснял сбои перегревом одного из серверов.