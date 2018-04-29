В работе Telegram произошел масштабный сбой

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил о проблемах с кластером серверов мессенджера.

Популярный мессенджер Telegram не работает у части украинских пользователей с утра 29 апреля.

Основатель Telegram Павел Дуров, в то же время, предупредил в Twitter о проблемах с кластером серверов мессенджера.

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"Массовый перегрев одного из кластеров серверов может в последующие несколько часов вызвать проблемы с подключением у европейских пользователей. Приносим извинения за неудобства - проблема решается", - написал он.

Как сообщал УНИАН, попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram привели к блокировке миллионов IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров и сопутствующих проблем в работе сайтов и сервисов, не связанных с мессенджером Павла Дурова.

Telegram при этом, до последнего времени работал в большинстве российских пользователей без VPN и прокси. Массовые блокировки IP-адресов Роскомнадзор начал 16 апреля.