Instagram позволит публиковать часовые видео в Stories - СМИ

В настоящее время Instagram позволяет размещать в аккаунтах видео продолжительностью до одной минуты.

Сервис Instagram планирует разрешить пользователям публиковать видеоролики продолжительностью до одного часа.

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Об єтом сообщает Meduza с ссылкой на источники The Wall Street Journal.

Нововведение будет касаться видео в вертикальном формате, которые обычно публикуются в Stories пользователей, уточнили собеседники издания.

В настоящее время Instagram позволяет размещать в аккаунтах видео продолжительностью до одной минуты. В Stories пользователей можно публиковать ролики длиной до 15 секунд, которые исчезают через 24 часа.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в работе Instagram по всему миру произошел масштабный сбой.