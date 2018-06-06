Instagram позволит публиковать часовые видео в Stories - СМИ
11:02, 06 июня 2018Наука и IT
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В настоящее время Instagram позволяет размещать в аккаунтах видео продолжительностью до одной минуты.
Иллюстрация / REUTERS
Сервис Instagram планирует разрешить пользователям публиковать видеоролики продолжительностью до одного часа.
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Об єтом сообщает Meduza с ссылкой на источники The Wall Street Journal.
Нововведение будет касаться видео в вертикальном формате, которые обычно публикуются в Stories пользователей, уточнили собеседники издания.
В настоящее время Instagram позволяет размещать в аккаунтах видео продолжительностью до одной минуты. В Stories пользователей можно публиковать ролики длиной до 15 секунд, которые исчезают через 24 часа.
Как сообщал УНИАН, 5 июня в работе Instagram по всему миру произошел масштабный сбой.
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