В работе Instagram по всему миру произошел масштабный сбой
15:26, 05 июня 2018Наука и IT
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Технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран Европы, а также в Азии, Северной и Южной Америке.
34% пользователей Instagram жалуются на проблемы со входом в аккаунт / instagram.com
В работе Instagram по всему миру произошел масштабный сбой.
Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.
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По данным сайта, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран Европы, а также в Азии, Северной и Южной Америке.
Так, 34% пользователей Instagram жалуются на проблемы со входом в аккаунт, 40% испытывают сложности с загрузкой новостей, 25% - жалуются на проблемы с веб-сайтом.
Как сообщал УНИАН, ранее в работе платежной системы Visa произошел сбой.
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