В работе Instagram по всему миру произошел масштабный сбой

15:26, 05 июня 2018
Наука и IT
131 0
34% пользователей Instagram жалуются на проблемы со входом в аккаунт / instagram.com

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.

Читайте такжеВ работе Skype во всем мире произошли сбои

По данным сайта, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран Европы, а также в Азии, Северной и Южной Америке. 

Так, 34% пользователей Instagram жалуются на проблемы со входом в аккаунт, 40% испытывают сложности с загрузкой новостей, 25% - жалуются на проблемы с веб-сайтом.

Как сообщал УНИАН, ранее в работе платежной системы Visa произошел сбой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Инстаграм