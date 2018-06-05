Технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран Европы, а также в Азии, Северной и Южной Америке.

В работе Instagram по всему миру произошел масштабный сбой.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.

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По данным сайта, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран Европы, а также в Азии, Северной и Южной Америке.

Так, 34% пользователей Instagram жалуются на проблемы со входом в аккаунт, 40% испытывают сложности с загрузкой новостей, 25% - жалуются на проблемы с веб-сайтом.

Как сообщал УНИАН, ранее в работе платежной системы Visa произошел сбой.