Тайна пернатого экспоната раскрыта: в музее Киева в чучеле пеликана нашли записку 1845 года (фото)

Во время реставрационных работ в чучеле красноклювого пеликана нашли записку, датированную 1845 годом. Это послание с прошлого позволило сотрудникам музея узнать место отбора образца.

В Национальном научно-естественном музее НАН Украины во время реставрационных работ с чучела красноклювого пеликана выпала этикетка, возраст которой немножко не дотягивает до 200 лет.

"Именно этот артефакт из прошлого открыл тайну происхождения экспоната, ведь старая книга поступлений отдела зоологии скрывала эту информацию", - говорится в сообщении музея в Facebook.

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Так, расшифровка почерка позволила выяснить имя коллектора. Это Илья Гаврилович Вознесенский, который получил красноклювого пеликана 15 октября 1840 года. Произошло это у берегов Калифорнии в гавани Бодега, которая носит имя испанского капитана. Исследователь Кусков заложил на берегу порт Румянцев для заготовки меха, а в 24 километрах - поселение форт Росс.

Отмечается, что год получения образца красноклювого пеликана был предпоследним в жизни колонии, ведь уже в следующем году она была продана крупному землевладельцу Джону Саттеру.

"Именно место сбора экспоната, гавань Бодега, вдохновило Альфреда Хичкока на создание жуткого триллера "Птицы", в котором пернатые существа служат воплощением хрупкости и нестабильности отношений человека и природы", - рассказали в музее.

Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года в фондах Киево-Печерского историко-культурного заповедника нашли настоящую древнеегипетскую мумию.