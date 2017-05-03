В Киеве нашли древнеегипетскую мумию

В фондах Киево-Печерского историко-культурного заповедника найдена настоящая древнеегипетская мумию. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта.

Впоследствии стало известно, что речь идет о нескольких экспонатах, которые попали в Киев еще на рубеже ХІХ-ХХ веков. Как выяснилось, сначала они хранились в Церковно-археологическом музее, затем находились в Музее атеизма, который тогда располагался в Киево-Печерский Лавре. Несколько десятков лет эти предметы находились в фондохранилище и только теперь были найдены.

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"Сейчас коллекция древностей Древнего Египта состоит из двух мумий, двух расписанных саркофагов и нескольких канопов (погребальных сосудов для внутренних органов - УНИАН.)", - говорится в сообщении.

Ранее ученые установили, что около трети мумий животных древнего Египта не содержат никаких останков животных, еще треть только частично заполнена органическими материалами.