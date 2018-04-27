Прощай, Android: Google начал процесс по внедрению новой ОС - СМИ

Компания Google добавила в Android поддержку ядра Zircon, которое является основой Fuchsia OS.

Компания Google начала отказ от операционной системы Android в пользу совершенно новой Fuchsia OS.

Разработчик с форума XDA с ником forkbomb444, изучая содержимое базы AOSP, нашел упоминание совершенно новой операционной системы, сообщает AKKet.com. Он сразу же написал о своей находке на форуме, после чего эту информацию подтвердили другие разработчики, которым даже удалось выяснить некоторые подробности. Как оказалось, компания Google добавила в Android поддержку ядра Zircon, которое является основой Fuchsia OS.

Читайте такжеGoogle выпустила новый Android раньше срокаПо мнению экспертов, таким образом "поисковой гигант" хочет проверить совместимость новой операционной системы с приложениями и сервисами, созданными для Android. Если Google удастся обеспечить 100% совместимость программного обеспечения от Android с операционной системой Fuchsia OS, то она избавит его и разработчиков от множества проблем. За счет этого компания сможет произвести замену старой ОС на новую буквально за несколько месяцев. В противном случае, на переход могут уйти годы.

Как сообщал УНИАН, американская корпорация Google уже разрешила разработчикам начать тестирование новой операционной системы Fuchsia.