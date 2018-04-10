Apple выпустила iPhone 8 в красном цвете (фото)

В отличии от красного iPhone 7, iPhone 8 получит фронтальную часть в черном цвете.

Компания Apple обновила цветовую линейку для iPhone 8 и iPhone 8 Plus, добавив в нее ярко красный цвет.

Как и в прошлом году в случае с iPhone 7, в этот раз новая расцветка является частью благотворительной акции, проводимой совместно с компанией Product Red, которая занимается сбором средств для Глобального фонда борьбы со СПИДом.

Как сообщает Techcrunch, в отличии от красного iPhone 7, iPhone 8 получит фронтальную часть в черном цвете. Многим пришлось не по душе белое "лицо" прошлогодней модели, некоторые даже клеили специальные черные пленки на лицевую часть смартфона. Сзади же телефон исполнен в ярко-красном цвете, как и в прошлом году.

Цена на красный iPhone 8 стартует от 699 долларов за версию на 64 Гб. Предзаказ доступен от сегодняшнего дня, купить на сайте Apple телефон можно будет начиная с пятницы.

Цветовую линейку для iPhone X оставили без обновлений. Однако пользователи могут преобрести красный кожанный чехол, поучавствовав таким образом в благотворительной акции. В Рамках серии Product Red также выпущенны новые ремешки для iWatch.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Apple показала новую бюджетную версию iPad.