Невозможное возможно: астрономы открыли галактику без темной материи

Теорий, которые бы объясняли существование галактик без темной материи, пока не существует.

Астрономы с помощью орбитального телескопа Hubble обнаружили галактику, в которой почти нет темной материи.

Об этом говорится в статье в журнале Nature, передает Republic со ссылкой на Science Daily.

Темная материя - это форма материи, которая не испускает электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним. На долю темной материи приходится примерно 75% массы Вселенной – обычно в галактике темной материи примерно в 8–10 раз больше, чем видимой. Темная материя, в том числе, удерживает звезды в галактиках на месте и не дает покинуть их.

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Несколько лет назад ученые открыли так называемые «сверхтемные» галактики – всего было обнаружено около пятидесяти таких объектов. Изначально считалось,что они почти полностью состоят из темной материи.

Новые исследования, однако, говорят о том, что в таких галактиках, скорее всего, вообще нет темной материи. Ученые наблюдали за скоростями движения звезд в галактике NGC1052-DF2 в созвездии Кита в 61 млн световых лет от Земли и пришли к выводу, что темная материя в ней не влияет на скорость движения звезд.

Расчеты в итоге показали, что количество темной материи в этой галактике как минимум в 400 раз меньше, чем должно было бы быть, исходя из ее размеров и количества звезд. Однако наиболее вероятно, что в NGC1052-DF2 ее нет вообще.

Помимо этого, наблюдения показали еще несколько аномалий в NGC1052-DF2: ее нельзя отнести ни к спиралевидным, ни к эллиптическим галактикам. В ее центре также нет черной дыры. Пока ученые затрудняются сделать выводы, как такая галактика могла сформироваться и существовать.

«NGC1052-DF2 выглядит так, как будто кто-то взял типичную галактику, оставил от нее шаровые скопления и группы звезд на ее окраинах и выбросил остальное. Теорий, которые бы объясняли существование таких объектов, просто не существует. Эта галактика пока остается полной загадкой для нас. Как она возникла, нам абсолютно непонятно», – заявил один из авторов работы.