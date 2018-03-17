Армия США в 2020 году намерена начать испытания роботизированных боевых машин

Первые прототипы наземных роботов и опционально управляемых машин должны быть созданы до конца 2019 года.

Командование Армии США намерено оценить необходимость в наземных боевых роботах и определить возможные сценарии использования таких машин.

Об этом заявил бригадный генерал Дэвид Лесперанс, руководитель экспертной группы по перспективной наземной технике, сообщает N+1 со ссылкой на Breaking Defense.

По его словам, первые прототипы наземных роботов и опционально управляемых машин должны быть созданы до конца 2019 года, чтобы военные специалисты могли приступить к их испытаниям уже в 2020 году.

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В 2015 году Пентагон обнародовал свое видение военных конфликтов будущего. По мнению военных, современные города имеют тенденцию к быстрому разрастанию, так что в ближайшие пару десятков лет большая часть населения планеты будет жить в городской черте. Это означает, что военные конфликты будут вестись преимущественно в условиях городской застройки, когда угрозы нападения следует ожидать буквально со всех сторон. В войнах будущего перестрелки будут вестись на улицах, в квартирах домов, на верхних этажах небоскребов, в подземных помещениях.

По оценке Армии США, для уличных боев потребуются относительно небольшие боевые бронемашины, по своим размерам уступающие современным основным боевым танкам M1 Abrams. Кроме того, новые машины должны быть легче. Одним из способов сделать бронемашину меньше и легче не в ущерб живучести и огневой мощи, как полагают военные, является ее роботизация. Если боевая машина будет роботом, то отпадает необходимость размещать внутри ее корпуса обитаемый отсек для экипажа, системы кондиционирования, очистки воздуха и многие другие.

Разработкой концептов перспективных наземных роботов, по словам Лесперанса, в настоящее время занимаются несколько американских компаний, в том числе и не имеющих государственной оборонной аккредитации. Согласно предварительному плану, после испытаний роботов и опционально управляемых машин (управляемых экипажем из кабины или оператором дистанционно) в 2020 году военные составят список рекомендаций по их доработке. Усовершенствованные прототипы будут испытываться в 2022 году. В 2024 году пройдут заключительные испытания машин-финалистов.

По итогам трех этапов испытаний специалисты Армии США намерены определить задачи, выполнение которых можно было бы доверить роботизированным боевым машинам, а также принять решение относительно необходимости такого рода аппаратов в составе сухопутных войск.