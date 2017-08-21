Илон Маск и 115 специалистов по искусственному интеллекту призвали ООН запретить разработку боевых роботов

Руководитель компании Tesla Илон Маск, основатель компании DeepMind Technologies Мустафа Сулейман и более сотни других ведущих специалистов в сфере искусственного интеллекта обратились с открытым письмом к ООН. Они призывают запретить разработку и использование летального автономного оружия.

Документ поддержали эксперты из более чем 26 стран, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на The Guardian.

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Авторы письма считают, что производство боевых роботов повлечет за собой "третью вооруженную революцию". Они сравнивают это с изобретениями ядерного оружия и пороха. К так называемому автономному оружию относятся, в частности, беспилотники и автоматизированные пулеметы.

Подписанты предостерегают от военных действий "невиданных масштабов, которые будут развиваться со скоростью, которую человечество не может осознать". "Это может стать оружием террора, оружием диктаторов или террористов, которое будет использовано против невинного населения, для неверных целей", - указано в письме.

Подписанты призвали ООН запретить автономное оружие наравне с химическим согласно конвенции ООН 1983 года. Недавно ООН решила начать формальные дискуссии относительно автономного летального оружия. Специалисты направили письмо в ООН накануне Международной конференции по вопросам использования искусственного интеллекта, которую откроют 21 августа в Мельбурне.

Напомним, недавно об искусственном интеллекте поспорили глава Facebook Марк Цукерберг и основатель SpaceX, Tesla и PayPal Илон Маск.

Маск призвал власти США усилить регулирование систем искусственного интеллекта, предупредив, что ИИ представляет угрозу для человечества. О потенциальной угрозе со стороны искусственного интеллекта ранее говорил и британский ученый Стивен Хокинг.

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Выступая на саммите Национальной ассоциации губернаторов Соединенных Штатов, Маск назвал искусственный интеллект "наибольшей угрозой, с которой сталкивается цивилизация". По его словам, если вовремя не вмешаться в процесс развития этих систем, то будет слишком поздно.

"Я продолжаю бить тревогу, но пока люди сами не увидят роботов, которые ходят по улицам и убивают людей, они не узнают, как реагировать [на искусственный интеллект]", - сказал он.

Заявления Маска вызвали раздражение у основателя Facebook Марка Цукерберга, который назвал их "довольно безответственными".

"В ближайшие пять или десять лет искусственный интеллект будет делать жизнь только лучше", - парировал Цукерберг.