В Польшу прибыли американские танки и гаубицы

В порт польского Гданьска в среду, 13 сентября, прибыла очередная партия американской военной техники.

Среди более тысячи единиц вооружения - танки Abrams, гусеничные платформы Bradley и самоходные гаубицы, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AP.

Данное оружие предназначено для обеспечения выполнения функций дислоцированными в Польше подразделениями американской армии.

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Напомним, в рамках стратегии НАТО по укреплению своих восточных границ и в ответ на агрессивные действия России США в этом году направили в Польшу и страны Балтии четыре тысячи своих военнослужащих. Первый военный конвой США прибыл в Польшу в январе.

Прибытие очередной партии американской военной техники происходит на фоне подготовки к началу масштабных российско-белорусских военных учений "Запад-2017". Общие стратегические маневры "Запад-2017" с участием РФ и Беларуси состоятся с 14 по 20 сентября.