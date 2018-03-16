В Сети появились фото будущего флагмана Nokia 9

Долгожданная новинка Nokia 9 обзаведется безрамочным дисплеем, а также "монобровью" в верхней части дисплея, как у iPhone X.

В Сети был опубликован снимок смартфона Nokia 9, который станет долгожданным флагманским устройством финской компании. Новинка обзаведется безрамочным дисплеем, а также "монобровью" в верхней части дисплея, как у iPhone X.

Читайте такжеSamsung представила новые смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+ (фото)Как сообщает techno.bigmir.net, снимок появился в социальной сети Weibo. В верхней части смартфона можно заметить вырез экрана, который в моду ввела корпорация Apple. Устройство оснастили сразу двумя фронтальными камерами, которые смогут обеспечить создание селфи-снимков высочайшего качества.

Технические специалисты полагают, что в качестве дисплея в Nokia 9 будет использована матрица типа AMOLED, отличающаяся высокой энергоэффективностью и повышенным качеством изображения.

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны подробности о выходе Nokia 8 Pro с уникальной вращающейся камерой.