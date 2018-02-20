Стали известны подробности о выходе Nokia 8 Pro с уникальной вращающейся камерой

15:39, 20 февраля 2018
Наука и IT
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В продажу новый смартфон от Nokia поступит в августе-сентябре / Фото nokiapoweruser.com

Компания HMD Global готовит к выпуску аппарат Nokia 8 Pro. Смартфон получит уникальный модуль камеры с пятью линзами и технологией "вращающегося зума" от Zeiss.

Как сообщает профильный ресурс Nokia Power User, в продажу новый смартфон от Nokia поступит в августе-сентябре. Nokia 8 Pro окажется тем смартфоном, который ранее по слухам был известен как Nokia 10.

Аппарат предложит новую технологию съемки / baidu.com

Отмечается, что смартфон выйдет на платформе Snapdragon 845. Он будет иметь дисплей с соотношением сторон 18:9 и стеклянную заднюю панель. Под основной камерой будет размещаться сканер отпечатков пальцев.

Как сообщал УНИАН, стали известны характеристики нового Samsung Galaxy S9 Plus - особая двойная камера и 6 ГБ ОП.

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Теги: #смартфон Nokia#смартфон Nokia 8 Pro