Около Млечного пути астрономы нашли мертвую галактику

Галактика состоит из старых красных звезд, число которых вдвое превышает количество звезд Млечного пути.

Астрономы Университета Ла-Лагуна в Испании обнаружили реликтовую галактику NGC 1277, в которой окончился процесс образования звезд. Эта звездная система практически не изменилась за последние 10 млрд лет.

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Ученые изучили NGС 1277, располагающуюся в 220 млн световых лет от Земли, с помощью космического телескопа Hubble. Оказалось, что галактика состоит из старых красных звезд, число которых вдвое превышает количество звезд Млечного Пути. В то же время NGС 1277 почти в два раза меньше, чем наша галактика, передает EurekAlert!. Подобные реликтовые галактики обычно удалены на миллиарды световых лет от Солнечной системы.

Исследователи считают, что в какой-то момент реликтовая звездная система просто перестала собирать вещество из межгалактической среды, необходимое для ее превращения в обычную спиральную галактику.

NGС 1277 окружают шаровые скопления из красных звезд, которые, как считается, влияют на первоначальную форму галактики. На более поздних этапах эволюции должны появляться синие шаровые скопления, что свидетельствует о том, что звездная система начинает поглощать другие галактики или сталкиваться с ними. В результате притока межзвездного вещества запускаются новые процессы звездообразования. Однако в NGС 1277 голубые звезды почти полностью отсутствуют.

Реликтовая галактика находится недалеко от скопления Персея, состоящего из более чем тысячи галактик. NGС 1277 перемещается со скоростью около 3 млн км\ч, что слишком быстро для того, чтобы оттягивать звезды и вещество из других звездных систем. Кроме того, вблизи центра галактики, где находится одна из самых массивных черных дыр во Вселенной, межзвездный газ слишком горяч для конденсации и образования новых звезд.