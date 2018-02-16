Красная, желтая и зеленая луна: первое солнечное затмение в 2018 году (фоторепортаж)

Тень Луны закрыла солнечный диск не полностью, явление наблюдали в Южной Америке и Антарктиде.

15 февраля состоялось первое в 2018 году солнечное затмение. Оно было частичным – тень Луны закрыла солнечный диск не полностью.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями явления. В частности, Луна "наползла" на Антарктиду, накрыла окружающий ее океан и чуть коснулась Латинской Америки. Увидеть затмение смогли жители Бразилии, Чили, Аргентины, Уругвая и Парагвая.

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Как сообщал УНИАН, по этому случаю астрологи предвещают положительную энергетику на три дня. Говорят, в голову будут приходить хорошие идеи, которые лучше записывать. Минус только в том, что даже от хороших мыслей болит голова.