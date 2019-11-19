В Одесской области суд обязал РФ выплатить родителям двух погибших на Донбассе бойцов по 60 тысяч евро компенсации

Родственники погибших бойцов обратились в суд с иском к России о возмещении морального вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии этой страны.

Балтский районный суд Одесской области обязал Российскую Федерацию выплатить родителям двух погибших на востоке Украины бойцов по 60 тыс. евро компенсации за причиненный моральный вред.

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Как передает корреспондент УНИАН, это следует из решений суда, принятых на прошлой неделе. В частности, родственники погибших бойцов обратились в суд с иском к РФ о возмещении морального вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии этой страны.

Сын одной из истиц был призван на военную службу 31 июля 2014 года, проходил ее в должности старшего стрелка механизированного батальона. Почти через 2 месяца, в сентябре, юноша был направлен на территорию Донецкой области. Боец погиб возле блокпоста дороги Донецк-Мариуполь на расстоянии 500 метров юго-западной отметки Марьинского района Донецкой области (вблизи села Березово) во время минометного обстрела.

Также был рассмотрен иск родителей 19-летнего бойца, служившего по контракту с мая 2014 года в должности водителя автомобильного взвода.

Юноша погиб в феврале 2015 года при выходе из Дебальцево Донецкой области, куда был направлен руководством для перевозки военного имущества. В частности, 19 февраля, управляя военным грузовиком, он был в составе колонны, направлявшейся в город Артемовск Донецкой области, и попал под минометный обстрел вблизи населенного пункта Мироновский Бахмутского района.

Истцы по двум делам и их представители в судебное заседание не явились, предоставив заявления о рассмотрении дел в их отсутствие. Представитель ответчика - Российской Федерации – также не явился, не сообщив суду о причинах неявки.

Исследовав материалы дела, суд удовлетворил требование матери погибшего стрелка.

В частности, взыскал с РФ в пользу истицы моральный ущерб в размере более 1,684 млн грн.

В пользу родителей бойца, погибшего при выходе из Дебальцево, взыскано почти 1,7 млн грн.

В судебных решениях отмечается, что эти суммы эквивалентны 60 тыс. евро по официальному курсу Национального Банка Украины на день подачи исков.