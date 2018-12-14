Нардеп помог легендарной харьковчанке переехать из общежития в квартиру

Двухкратная чемпионка мира по каратэ Виктория Соколова переехала из аварийного общежития в собственную квартиру. Об этом Соколова мечтала много лет. Харьковчанка благодарит народного депутата Украины Александра Грановского.

\сторию каратистки Викторию Соколовой впервые рассказали СМИ в конце 2016 года. Тогда харьковчанка провела экскурсию для журналистов по общежитию, в котором жила вместе с бабушкой более 20 лет. Дом построен еще в 1936 году, находится в аварийном состоянии и требует постоянного ремонта.

В комментарии изданию «Таймс Харьков» Виктория Соколова рассказала, что накопить на собственное жилье ей не удавалось, потому что практически все гонорары использовала для помощи своей многодетной семье.

На помощь со стороны спортивных организаций каратистка не рассчитывала – они едва сводят концы с концами. Сдвинуть ситуацию с «мертвой точки» помог народный депутат Украины Александр Грановский, с которым Виктория встретилась в средине октября. На встрече девушка рассказала о своей проблеме. «Он выслушал меня и ответил, что поможет. А спустя два месяца я переехала в собственную квартиру…», - говорит девушка.

Сам Грановский от комментариев отказался.

Виктория Соколова – обладатель черного пояса по каратэ, призер Украины, Европы, двухкратная чемпионка мира.