Пшеничная каша – простое и одновременно полезное и сытное блюдо.
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Чаще всего она варится воде. Рецепт довольно несложный, однако есть определенные рекомендации, как правильно варить пшеничную кашу, чтобы она была аппетитной и рассыпчатой.
Так, первым делом крупу необходимо несколько раз хорошо промыть, чтобы гарантированно очистить ее от мусора. Затем крупу заливают холодной водой и ставят на средний огонь. После закипания огонь уменьшают до слабого и варят до готовности.
Обычно кашу заправляют сливочным маслом. Однако при желании, чтобы улучшить вкус блюда, можно добавлять в него и различные подливы, соусы или заправки.
Пшеничная каша на воде
- Пшеничная крупа - 1 ст.
- Вода - 2 ст.
- Соль - по вкусу
- Сливочное масло - 40 г
Пшеничную крупу нужно перебрать от мусора. Затем ее надо хорошо промыть. Чтобы получить рассыпчатую кашу, крупу надо промывать под проточной теплой водой в сите. Для более вязкой и густой каши промывать следует недолго, под холодной водой.
Переложить крупу в кастрюлю и залить водой. Поставить на средний огонь и довести до кипения. Закрыть крышкой и уменьшить огонь до слабого, варить около 20 минут. В течение этого времени кашу нужно несколько раз перемешать.
Затем посолить кашу по вкусу. Если она кажется очень жидкой, еще чуточку поварить ее, перемешивая, до желаемой консистенции.
Снять кашу с огня, накрыть крышкой, положить сверху полотенце и дать постоять 15 минут.
Добавить в кашу сливочное масло и сразу можно подавать. При желании можно добавить сахар, мед, а также подавать со свежими ягодами, фруктами, цукатами и сухофруктами. Ее можно подавать как гарнир к рыбным или мясным блюдам.
Пшеничная каша с мясом
- Пшеничная крупа - 1 ст.
- Мясо - 400 г
- Вода - 3 ст.
- Чеснок - 2 зубчика
- Лук - 2 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Масло растительное - 3 ст. л.
- Перец черный и душистый - по вкусу
- Соль, лавровый лист - по вкусу
Перебрать крупу и помыть, слить воду.
Мясо помыть, высушить бумажным полотенцем. Удалить прожилки и нарезать кубиками небольшого размера.
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Морковь, чеснок и лук почистить. Чеснок раздавить ножом, лук мелко нарезать, а морковь натереть.
В котелке разогреть масло и обжарить овощи, начиная с лука. В конце добавить мясо.
Влить горячую воду, добавить специи и тушить на среднем огне примерно 25 минут, помешивая.
Достать лавровый лист и раздавленный чеснок. Засыпать крупу, хорошо все перемешать. Довести до кипения и убавить огонь. Варить до готовности крупы, периодически помешивая. Затем снять казан с огня и укутать полотенцем минимум на 15 минут.
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