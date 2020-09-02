Такая каша может подаваться и в качестве самостоятельного блюда, и в качестве гарнира.

Пшеничная каша – простое и одновременно полезное и сытное блюдо.

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Чаще всего она варится воде. Рецепт довольно несложный, однако есть определенные рекомендации, как правильно варить пшеничную кашу, чтобы она была аппетитной и рассыпчатой.

Так, первым делом крупу необходимо несколько раз хорошо промыть, чтобы гарантированно очистить ее от мусора. Затем крупу заливают холодной водой и ставят на средний огонь. После закипания огонь уменьшают до слабого и варят до готовности.

Обычно кашу заправляют сливочным маслом. Однако при желании, чтобы улучшить вкус блюда, можно добавлять в него и различные подливы, соусы или заправки.

Пшеничная каша на воде

Пшеничная крупа - 1 ст.

Вода - 2 ст.

Соль - по вкусу

Сливочное масло - 40 г

Пшеничную крупу нужно перебрать от мусора. Затем ее надо хорошо промыть. Чтобы получить рассыпчатую кашу, крупу надо промывать под проточной теплой водой в сите. Для более вязкой и густой каши промывать следует недолго, под холодной водой.

Переложить крупу в кастрюлю и залить водой. Поставить на средний огонь и довести до кипения. Закрыть крышкой и уменьшить огонь до слабого, варить около 20 минут. В течение этого времени кашу нужно несколько раз перемешать.

Затем посолить кашу по вкусу. Если она кажется очень жидкой, еще чуточку поварить ее, перемешивая, до желаемой консистенции.

Снять кашу с огня, накрыть крышкой, положить сверху полотенце и дать постоять 15 минут.

Добавить в кашу сливочное масло и сразу можно подавать. При желании можно добавить сахар, мед, а также подавать со свежими ягодами, фруктами, цукатами и сухофруктами. Ее можно подавать как гарнир к рыбным или мясным блюдам.

Пшеничная каша с мясом

Пшеничная крупа - 1 ст.

Мясо - 400 г

Вода - 3 ст.

Чеснок - 2 зубчика

Лук - 2 шт.

Морковь - 1 шт.

Масло растительное - 3 ст. л.

Перец черный и душистый - по вкусу

Соль, лавровый лист - по вкусу

Перебрать крупу и помыть, слить воду.

Мясо помыть, высушить бумажным полотенцем. Удалить прожилки и нарезать кубиками небольшого размера.

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Морковь, чеснок и лук почистить. Чеснок раздавить ножом, лук мелко нарезать, а морковь натереть.

В котелке разогреть масло и обжарить овощи, начиная с лука. В конце добавить мясо.

Влить горячую воду, добавить специи и тушить на среднем огне примерно 25 минут, помешивая.

Достать лавровый лист и раздавленный чеснок. Засыпать крупу, хорошо все перемешать. Довести до кипения и убавить огонь. Варить до готовности крупы, периодически помешивая. Затем снять казан с огня и укутать полотенцем минимум на 15 минут.

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Автор: УНИАН