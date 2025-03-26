За один раз можно приготовить достаточно гарнира, чтоб накормить всю семью.

Сложно представить себе более простое и ленивое блюдо, чем картофель в духовке. Он получается нежным внутри с хрустящей корочкой.

Ранее мы рассказывали, как готовится картошка в мундире в микроволновке.

Сегодня рассмотрим, как приготовить его по рецепту Меган из кулинарного блога The Quicker Kitchen. Это блюдо прекрасно подойдет для ужина.

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"Для самого нежного внутри с хрустящей корочкой снаружи, у меня есть рецепт. Этот картофель, запеченный в майонезе, абсолютный фаворит моей семьи любителей картофеля, и на то есть веские причины. Один укус, и вы согласитесь, что это лучший способ легко приготовить хрустящий картофель", - сказала она.

Майонез выступит заменителем масла. В нем есть белок и много жира, что позволит создать идеальный маринад, который защитит корнеплод от высокой температуры. В итоге запеченный картофель в духовке будет хрустящим и вкусным, без обугливания.

"Этот спорный ингредиент выводит этот в остальном простой картофель с травами на новый уровень", - подчеркнула Меган.

Картошка по-селянски в духовке на противне - рецепт

Чтоб приготовить этот гарнир, даже не придется предварительно отваривать овощи. Самое главное - использовать молодой картофель. Для приготовления берем:

2 кг молодого картофеля;

168 г майонеза;

одну чайную ложку сушеной петрушки;

четверть чайной ложки сушеного чеснока;

щепотку копченой паприки;

щепотку сушеного лука;

соль и перец.

Духовку предварительно нагреваем до 220C/200 конвекция/Газ 7. Затем хорошо промываем картофель и высушиваем его.

В миске, в которой будете мариновать овощи, смешиваем майонез и приправы до однородной консистенции. Добавляем картофель и равномерно перемешиваем.

Выложите овощи ровным слоем на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в течение 20–25 минут, пока картофель не станет мягким - он должен легко прокалываться вилкой.

Включите духовку на режим гриль и внимательно следите. Готовим до образования хрустящей корочки. Тут важно не передержать и не сжечь. Дайте блюду отдохнуть пару минут, затем приправьте солью и перцем по вкусу. Используя шумовку, переложите овощи на сервировочное блюдо или прямо на тарелки. Картошка по селянски в духовке - готова.

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