В этих блюдах вчерашняя и даже позавчерашняя пюрешка будет вкусной, как свежая.

Картофельное пюре часто не съедается за один раз. Но после разогрева оно уже не такое вкусное. Не спешите выбрасывать остатки - немного кулинарной магии, и им можно придать вторую жизнь. Мы подготовили три очень вкусные идеи того, что приготовить из картофельного пюре. Процесс готовки не займет много времени, ведь главный ингредиент готов заранее.

Зразы из картофельного пюре

Это самый сытный и очевидный вариант того, что приготовить из остатков картофельного пюре. Начинку можно менять по своему вкусу - грибы, капуста или шинка.

Ингредиенты:

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картофельное пюре - 700 г;

яйцо - 1 шт.;

мука - 3 стол. л.;

фарш - 400 г;

лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

чеснок - 1 зубч.;

подсолнечное масло - 20 г;

соль, специи по вкусу.

В пюре вбейте яйцо и вмешайте муку. Хорошо перемешайте. Если тесто не лепится, то всыпьте больше муки. Помойте и почистите овощи. Лук мелко порубите, морковь натрите на крупной терке, чеснок пропустите через пресс. Обжаривайте 2-3 минуты на горячей сковороде с маслом. Фарш посолите и поперчите по вкусу. Выложите в сковородку и обжаривайте всё вместе ещё 15 минут.

Мокрыми руками сформируйте лепешки из картофеля и выложите в центр мясную начинку. Залепите края и сформируйте приплюснутые зразы. Обваляйте их в муке. Готовьте блюдо из картофельного пюре на сковороде с маслом на небольшом огне по 5 минут с каждой стороны.

Подавайте картофельные зразы со сметаной, кетчупом или любимым соусом.

Запеканка из картофельного пюре с мясом

Ингредиенты:

картофельное пюре - 1500 г;

мясной фарш - 750 г;

сметана - 1 стол. л.;

сыр - 200 г;

лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

подсолнечное масло - 3 стол. л.;

сливочное масло - 100 г;

лавровый лист - 2 шт.;

соль, перец, специи по вкусу.

В сковороде разогрейте масло. Выложите фарш и обжаривайте около 5 минут, постоянно помешивая. Лук и морковь очистите и мелко нарежьте, выложить в сковороду с фаршем. Посолите и поперчите, добавьте любимые приправы (хорошо подходить мускатный орех). Также положите в скороду 2 лавровых листа и готовьте все вместе 10 минут под крышкой. Затем уберите лаврушку.

Пюрешку подогрейте, добавьте сметану, размягченное сливочное масло и половину тертого сыра. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Выложите половину картофеля, затем фарш, а затем остальное пюре. Разровняйте верх и посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180° 25 минут.

Шарики из картофельного пюре

Ингредиенты:

картофельное пюре - 1,5 кг;

яйца - 4 шт.;

панировочные сухари - 120 г;

соль, перец по вкусу;

подсолнечное масло рафинированное - 150 мл.

В картофельное пюре вмешайте два яйца. Посолите и поперчите по вкусу. Сформируйте из теста одинаковые шарики. По желанию их можно сначала раскатать в лепешки, а затем наполнить начинкой (сыром, шинкой, грибами).

Остальные два яйца взбейте до однородности в глубокой миске. В другую миску всыпьте панировочные сухари. Обваливайте шарики сначала в яйцах, а затем в сухарях. Обжаривайте в глубокой сковороде с горячим маслом, пока не появится золотистая хрустящая корочка. Готовую закуску выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

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