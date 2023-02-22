Соленый блинный торт с курицей или с красной рыбой - это оригинальная закуска на праздничный стол.

Блинный торт - это необычное блюдо из сложенный высокой стопкой блинов, между которыми укладывают начинку. Ранее мы рассказывали, как сделать сладкий блинный торт. Не менее вкусное это блюдо в соленом варианте. Сытный закусочный блинный торт удивит гостей и надолго запомнится им.

Блинный торт с курицей, грибами и сыром

Для блинов:

мука - 1 стакан;

молоко - 2 стакана;

яйца - 2 шт.;

подсолнечное масло - 2 ст.л.;

сахар - 1 ч.л.;

щепотка соли.

Для начинки:

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курица - 700 г;

грибы - 400 г;

лук - 1 шт.;

подсолнечное масло - 3 ст.лю;

укроп - маленький пучок;

соль, перец, специи по вкусу.

Для соуса:

сметана - 4 ст.л.;

майонез - 3 ст.л;.

сыр - 70 г.

Яйца и молоко должны быть комнатной температуры. В глубокой кастрюле смешать яйца с молоком, сахаром и щепоткой соли. Всыпать муку при постоянном помешивании, чтобы не было комочков. Влить в тесто подсолнечное масло.

Пожарить тонкие блины на горячей сковороде до золотистого цвета с обеих сторон. Из указанного в рецепте количества получится примерно 10-12 блинов.

Куриное филе положить в кастрюлю с водой и варить 15 минут после закипания. Грибы и лук мелко нарезать и обжарить на горячей сковороде с маслом до готовности (примерно 10 минут). Вареную курицу перемолоть в фарш мясорубкой или блендером.

В глубокой кастрюле смешать жареный лук с грибами, куриный фарш, добавить рубленый укроп, посолить и поперчить. Если начинка очень сухая, можно добавить в неё несколько ложек бульона, где варилась курица.

Сыр натереть на крупной терке, смешать с майонезом и сметаной. В широкую форму для выпечки выложить на дно два блина. Смазать соусом и выложить начинку. Посыпать сверху сыром и накрыть блином. Повторять, пока не закончатся продукты. Запекать закусочный блинный торт с курицей 20 минут при 180°.

Закусочный блинный торт с красной рыбой

Для блинов:

молоко - 300 г;

мука - 150 г;

сливочное масло - 40 г;

яйца - 2 шт.;

подсолнечное масло - 1 ч.л.;

сахар - 1 ч.л.;

щепотка соли.

Для начинки:

копченый лосось - 500 г;

творожный сыр - 550 г;

зеленый лук - 3 пера;

лимон - четвертинка;

молоко - 2 ст.л.;

красная икра для украшения.

Для теста растопить сливочное масло и смешать его с яйцами, молоком, солью и сахаром до однородности. Частями подсыпать муку и взбить тесто в однородному массу. Оставить тесто на 30 минут, чтобы оно настоялось. Затем добавить в него подсолнечное масло.

На горячей сковороде пожарить тонкие блины. Перед первым блином смазать сковороду маслом. Готовые блины накрыть пленкой, чтобы они не обветрились.

Лосось нарезать кубиком. Из лимона выдавить сок, а цедру натереть на терке. Блендером измельчить в однородную массу все ингредиенты для начинки кроме икры.

Выложить блины на широкое блюдо и смазать каждый начинкой. Накрыть блинный торт с красной рыбой пленкой и убрать в холодильник на ночь.

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