Такая рыбка будет украшением как повседневного, так и праздничного стола.

Скумбрия – вкусная и ароматная рыба, которая очень аппетитная в приготовленном виде. Особенно вкусно получается скумбрия, запеченная в духовке. Такая рыбка будет уместной как на повседневном столе, так и на различных празднованиях.

Скумбрия, фаршированная овощами

Скумбрия крупная - 2 шт.

Перец болгарский - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Фасоль стручковая - 1 ст.

Специи - по вкусу

Соль - по вкусу

Растительное масло - 2-3 ст. л.

У скумбрии отрезать голову, удалить внутренности и промыть водой. Овощи очистить, порезать кубиками. Размораживать фасоль или другие замороженные овощи не нужно.

Читайте такжеНовогоднее меню 2021: какие блюда должны украшать праздничный стол – лучшие рецептыРазогреть на сковороде масло, выложить овощи и обжаривать до готовности, помешивая периодически. В конце посолить и поперчить.

У рыбы удалить позвоночник и косточки. Посолить, поперчить, посыпать любимыми специями, по желанию можно сбрызнуть лимонным соком.

По центру каждой тушки положить овощи. Сложить рыбку, так чтобы начинка осталась внутри. Смазать снаружи растительным маслом. Завернуть в бумагу, затем в фольгу.

Запекать скумбрию при 200°С в течение 25-30 минут. Затем осторожно открыть и зарумянить под грилем в течение 10 минут.

Запеченная скумбрия кусочками

Скумбрия (свежая или замороженная) - 1 шт.

Лук - 2 шт.

Майонез - 3 ст. л.

Кетчуп - 3 ст. л.

Соль - по вкусу

Лук очистить от шелухи и ополоснуть в холодной воде. Если рыба замороженная, то ее следует заранее достать из холодильника и дать разморозиться при комнатной температуре.

От рыбы отрезать голову и удалить внутренности. Промыть ее в воде и немного промокнуть бумажными полотенцами, чтобы удалить излишки влаги. Затем очищенную рыбу нарезать на кусочки.

Смешать майонез с кетчупом и замариновать в нем нарезанную рыбу. По своему вкусу добавить немного соли. Оставить рыбу на 1 час, чтобы она немного замариновалась.

Очищенный лук разрезать пополам и каждую половинку нарезать полукольцами.

Для запекания подготовить форму из керамики, стекла или металла. Выложить в нее кусочки рыбы. Между ними разложить нарезанный лук. Верх рыбы и лук смазать остатками маринада.

Отправить форму с рыбой в духовку, разогретую до 200°С, ориентировочно на 30 минут. Готовое блюдо вынуть из духовки и подавать к столу в горячем виде.

Скумбрия в вине

Скумбрия - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Помидор - 1-2 шт.

Лук репчатый - 0,5 шт.

Лимон - 2 ломтика

Вино белое сухое - 60 мл

Вода - 80 мл

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Лук и морковь очистить, помыть и нарезать кольцами или полукольцами. Помидор нарезать кусочками. Также 2 кружочка лимона разрезать пополам.

Рыбу помыть, почистить, нарезать порционно. Овощи положить в форму для запекания, посолить по вкусу и перемешать.

Сверху выложить рыбу, посолить и поперчить по вкусу. Между кусочками рыбы разложить кусочки лимона. Влить в форму вино и воду. Отправить запекаться в разогретую до 180°С духовку на 25-30 минут.

Скумбрия в сметане и горчице в духовке

Скумбрия - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Сметана - 1 ст. л.

Соевый соус - 1 ст. л.

Горчица - 1,5 ч. л.

Соль и перец - по вкусу

Приправа для рыбы - 1 ч. л.

Лук и морковь очистить, помыть.

Разрезать брюхо скумбрии, удалить все внутренности и жабры. Рыбу помыть под слабой струей воды, слегка обсушить салфетками. Посыпать тушку снаружи и внутри солью, перцем и приправой для рыбы. Оставить ее минут на 10 мариноваться.

Читайте такжеСочный и ароматный стейк из свинины: как приготовить аппетитное мясоНарезать лук полукольцами, а морковь кружочками. Выложить овощи на дно формы. Переложить скумбрию в противень с овощами. При необходимости ее можно порезать на порции.

В глубокой пиале смешать сметану средней жирности, вкусную сладкую горчицу и соевый соус до однородного состояния.

Полить приготовленным сметанно-горчичным соусом скумбрию. Отправить форму с рыбой в предварительно разогретую до 200°С духовку на 25-30 минут. На дно налить немного воды.

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Автор: УНИАН