Скумбрия – вкусная и ароматная рыба, которая очень аппетитная в приготовленном виде. Особенно вкусно получается скумбрия, запеченная в духовке. Такая рыбка будет уместной как на повседневном столе, так и на различных празднованиях.
Скумбрия, фаршированная овощами
- Скумбрия крупная - 2 шт.
- Перец болгарский - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Фасоль стручковая - 1 ст.
- Специи - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Растительное масло - 2-3 ст. л.
У скумбрии отрезать голову, удалить внутренности и промыть водой. Овощи очистить, порезать кубиками. Размораживать фасоль или другие замороженные овощи не нужно.
Читайте такжеНовогоднее меню 2021: какие блюда должны украшать праздничный стол – лучшие рецептыРазогреть на сковороде масло, выложить овощи и обжаривать до готовности, помешивая периодически. В конце посолить и поперчить.
У рыбы удалить позвоночник и косточки. Посолить, поперчить, посыпать любимыми специями, по желанию можно сбрызнуть лимонным соком.
По центру каждой тушки положить овощи. Сложить рыбку, так чтобы начинка осталась внутри. Смазать снаружи растительным маслом. Завернуть в бумагу, затем в фольгу.
Запекать скумбрию при 200°С в течение 25-30 минут. Затем осторожно открыть и зарумянить под грилем в течение 10 минут.
Запеченная скумбрия кусочками
- Скумбрия (свежая или замороженная) - 1 шт.
- Лук - 2 шт.
- Майонез - 3 ст. л.
- Кетчуп - 3 ст. л.
- Соль - по вкусу
Лук очистить от шелухи и ополоснуть в холодной воде. Если рыба замороженная, то ее следует заранее достать из холодильника и дать разморозиться при комнатной температуре.
От рыбы отрезать голову и удалить внутренности. Промыть ее в воде и немного промокнуть бумажными полотенцами, чтобы удалить излишки влаги. Затем очищенную рыбу нарезать на кусочки.
Смешать майонез с кетчупом и замариновать в нем нарезанную рыбу. По своему вкусу добавить немного соли. Оставить рыбу на 1 час, чтобы она немного замариновалась.
Очищенный лук разрезать пополам и каждую половинку нарезать полукольцами.
Для запекания подготовить форму из керамики, стекла или металла. Выложить в нее кусочки рыбы. Между ними разложить нарезанный лук. Верх рыбы и лук смазать остатками маринада.
Отправить форму с рыбой в духовку, разогретую до 200°С, ориентировочно на 30 минут. Готовое блюдо вынуть из духовки и подавать к столу в горячем виде.
Скумбрия в вине
- Скумбрия - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Помидор - 1-2 шт.
- Лук репчатый - 0,5 шт.
- Лимон - 2 ломтика
- Вино белое сухое - 60 мл
- Вода - 80 мл
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Лук и морковь очистить, помыть и нарезать кольцами или полукольцами. Помидор нарезать кусочками. Также 2 кружочка лимона разрезать пополам.
Рыбу помыть, почистить, нарезать порционно. Овощи положить в форму для запекания, посолить по вкусу и перемешать.
Сверху выложить рыбу, посолить и поперчить по вкусу. Между кусочками рыбы разложить кусочки лимона. Влить в форму вино и воду. Отправить запекаться в разогретую до 180°С духовку на 25-30 минут.
Скумбрия в сметане и горчице в духовке
- Скумбрия - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Сметана - 1 ст. л.
- Соевый соус - 1 ст. л.
- Горчица - 1,5 ч. л.
- Соль и перец - по вкусу
- Приправа для рыбы - 1 ч. л.
Лук и морковь очистить, помыть.
Разрезать брюхо скумбрии, удалить все внутренности и жабры. Рыбу помыть под слабой струей воды, слегка обсушить салфетками. Посыпать тушку снаружи и внутри солью, перцем и приправой для рыбы. Оставить ее минут на 10 мариноваться.
Читайте такжеСочный и ароматный стейк из свинины: как приготовить аппетитное мясоНарезать лук полукольцами, а морковь кружочками. Выложить овощи на дно формы. Переложить скумбрию в противень с овощами. При необходимости ее можно порезать на порции.
В глубокой пиале смешать сметану средней жирности, вкусную сладкую горчицу и соевый соус до однородного состояния.
Полить приготовленным сметанно-горчичным соусом скумбрию. Отправить форму с рыбой в предварительно разогретую до 200°С духовку на 25-30 минут. На дно налить немного воды.
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