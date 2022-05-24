Какие продукты можно в Петров пост и что церковь рекомендует делать в эти дни - узнайте в материале УНИАН.

Летом православные верующие соблюдают два поста - Петров пост и Успенский пост. Первый из них приурочен к дням празднования памяти святых Петра и Павла. Этот пост считается одним из наиболее лояльных - во время него можно есть рыбу. УНИАН расскажет, как правильно поститься в Петров пост в 2022 году.

Ранее мы составляли подробный православный календарь 2022 на июнь.

Когда Петров пост в 2022 году - дата

Начало поста зависит от праздника Светлой Троицы - он всегда начинается на второй понедельник после чествования триединства Бога. Троица 2022 выпадает на 12 июня (воскресенье), поэтому Петров пост 2022 длится с 20 июня по 11 июля. Общая продолжительность поста - от 8 до 42 дней. Основная цель поста - подготовить верующих к дню памяти святых Петра и Павла, который в 2022-м году отмечается 12 июля.

История и традиции Петрова поста

Первые упоминания об этом посте датируются писаниями времен III века, но тогда о святых Петре и Павле не говорили. Считалось, что этот пост можно соблюдать тем, кто по каким-либо причинам не смог пройти Великий пост - пасхальный. В IV веке Петр и Павел обрели статус одних и самых значимых христианских святых, поэтому и пост приурочили к их дню памяти.

Как правильно питаться в Петровский пост - календарь питания

Согласно легенде, Петр был сыном рыболова, а потому в народе считается покровителем рыбаков. По этой причине верующим разрешено есть рыбу, но только не в среду и пятницу - в эти дни можно употреблять только сырую пищу.

Подробный календарь питания на Петров пост выглядит так:

В праздники, которые выпадают на период поста, хозяйки придерживаются традиций и готовят "рыбники" - пироги с соответствующей начинкой. В понедельники можно горячую пищу без масла, а в остальные дни - масло, рыбу, морепродукты и грибы.

Петров пост 2022 - что можно и нельзя делать

Православная церковь составила ряд запретов, которых лучше не нарушать в период очищения души и тела. В июньский Петров пост нельзя:

брать кредиты и занимать деньги;

венчаться и играть свадьбу;

работать после захода солнца;

шить, вязать, рукодельничать;

состригать волосы.

Также верующим нужно воздержаться от проявления негативных эмоций, посвящать большую часть времени молитве и наполнять свое естество благими мыслями и поступками.

Вас также могут заинтересовать новости: