Сытный салат с баклажанами и другими овощами не стыдно подать даже на праздник.

Теплый салат с баклажанами воплощает все вкусы осени. В этом рецепте собраны овощи, которые созревают в сентябре. Они идеально дополняют друг друга содержат много витаминов. Попробуйте приготовить салат с баклажанами и помидорами - он точно станет вашим любимым.

Салат с баклажанами, помидором и фетой

Ингредиенты:

баклажаны - 2 средних или 3 маленьких;

болгарские перцы - 2 шт.;

помидоры - 200 г;

красный лук - 1 шт.;

сыр фета - 120 г;

подсолнечное масло - 4 стол. л. (2 ложки для жарки и 2 для заправки);

чеснок - 2 зубч.;

лимонный сок - 1 стол. л.;

приправа хмели-сунели по вкусу;

соль, перец по вкусу.

Все овощи промойте и обсушите на дуршлаге. Баклажаны нарежьте кубиком, сладкий перец - соломкой, чеснок пропустите через пресс. Лук разрежьте пополам и отдельно нарежьте половинки полукольцами.

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Смешайте баклажан, перцы, чеснок и половину луковицы. Запеките овощи в духовке (25 минут при 120°) или пожарьте 10 минут на разогретой сковороде с маслом. Также можно приготовить их на гриле. Готовность проверяйте по луку - он должен перестать хрустеть.

Выложите готовые овощи в салатник. Добавьте нарезанные кубиком помидоры и фету, а также свежий лук. Измельчите ножом базилик (или другую зелень) и посыпьте салат с баклажанами и перцем.

Для заправки смешайте масло, лимонный сок, соль и перец по вкусу. По желанию можно также добавить соевый соус.

Готовый салат с баклажанами и фетой рекомендуется подавать в теплом виде, хотя и после остывания он остается вкусным.

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