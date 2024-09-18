Теплый салат с баклажанами воплощает все вкусы осени. В этом рецепте собраны овощи, которые созревают в сентябре. Они идеально дополняют друг друга содержат много витаминов. Попробуйте приготовить салат с баклажанами и помидорами - он точно станет вашим любимым.
Салат с баклажанами, помидором и фетой
Ингредиенты:
- баклажаны - 2 средних или 3 маленьких;
- болгарские перцы - 2 шт.;
- помидоры - 200 г;
- красный лук - 1 шт.;
- сыр фета - 120 г;
- подсолнечное масло - 4 стол. л. (2 ложки для жарки и 2 для заправки);
- чеснок - 2 зубч.;
- лимонный сок - 1 стол. л.;
- приправа хмели-сунели по вкусу;
- соль, перец по вкусу.
Все овощи промойте и обсушите на дуршлаге. Баклажаны нарежьте кубиком, сладкий перец - соломкой, чеснок пропустите через пресс. Лук разрежьте пополам и отдельно нарежьте половинки полукольцами.
Смешайте баклажан, перцы, чеснок и половину луковицы. Запеките овощи в духовке (25 минут при 120°) или пожарьте 10 минут на разогретой сковороде с маслом. Также можно приготовить их на гриле. Готовность проверяйте по луку - он должен перестать хрустеть.
Выложите готовые овощи в салатник. Добавьте нарезанные кубиком помидоры и фету, а также свежий лук. Измельчите ножом базилик (или другую зелень) и посыпьте салат с баклажанами и перцем.
Для заправки смешайте масло, лимонный сок, соль и перец по вкусу. По желанию можно также добавить соевый соус.
Готовый салат с баклажанами и фетой рекомендуется подавать в теплом виде, хотя и после остывания он остается вкусным.