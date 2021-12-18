Пекинская капуста - настоящий кладезь витаминов. В своем составе она содержит витамины А, В-группы, С, Е, К, а также медь, фосфор, железо, магний, калий, цинк и йод. Кроме того, пекинская капуста обладает большим количеством железа и клетчатки, хорошо насыщает организм. Соответственно, вам хватит небольшой порции салата, чтобы избавиться от чувства голода и не обрести лишних сантиметров на талии.
Ранее мы рассказывали, как приготовить салат из крабовых палочек.
- Салат с пекинской капустой и колбасой
- Салат с пекинской капустой и курицей
- Салат с пекинской капусты и сухариками
- Простой салат из пекинской капусты с тунцом
Салат с пекинской капустой и колбасой
- Капуста пекинская - 200 г
- Колбаса вареная (можно использовать другую) - 160 г
- Помидор - 120 г
- Сыр твёрдый - 80 г
- Майонез - 80 г
- Чеснок - 1 зубчик (4 г)
- Кунжут - 2 ч. ложки
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
Взять сухую сковороду, на ней обжарить кунжут 1-2 минуты, высыпать его в миску и оставить остывать. Пекинскую капусту нашинковать, переложить в миску, слегка помять руками и посолить. Колбасу и помидор нарезать соломкой, сыр натереть на крупной терке, переложить ингредиенты в емкость с капустой. Заправить салат майонезом, посыпать черным перцем, добавить измельченный чеснок, перемешать. Подавать салат, посыпав его кунжутом.
Салат с пекинской капустой и курицей
- Филе куриное (вареное или печеное) - 200 г
- Капуста пекинская - 300 г
- Шампиньоны - 150 г
- Лук зеленый - 5-6 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Чеснок - 1 зубчик
- Майонез - 1 ст. ложка
- Сметана - 1 ст. ложка
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Масло растительное - для жарки
Читайте такжеСалаты с морепродуктами за 15 минут: 3 простых и полезных блюдаШампиньоны промыть, обсушить и нарезать пластинами, затем обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Пекинскую капусту нашинковать, зелень измельчить. Морковь натереть на крупной терке, а филе нарезать кубиками.
Сделать заправку: смешать майонез и сметану, добавить чеснок, пропущенный через пресс, посолить и поперчить. Все ингредиенты сложить в емкость, добавить заправку и перемешать салат. Подавая на стол, посыпать кунжутом.
Салат с пекинской капусты и сухариками
- Капуста пекинская - 230 г
- Куриное филе копченое - 200 г
- или окорочок - 300 г
- Сыр твёрдый - 80 г
- Сухарики - 80 г
- Майонез - 100 г
- Соль (при необходимости) - по вкусу
Пекинскую капусту мелко нашинковать, копченую курицу нарезать произвольными кусочками. Сыр нарезать кубиками, соединить все ингредиенты в одной емкости. Заправить салат майонезом и перемешать.
Важно: сухарики лучше добавлять непосредственно перед подачей, иначе они станут мягкими и невкусными.
Простой салат из пекинской капусты с тунцом
- Тунец консервированный в масле - 1 банка
- Капуста пекинская - 6-7 листов
- Яйца перепелиные - 7-10 шт.
- Сыр - 100 г
- Хлеб белый - 150 г
- Масло оливковое - 3 ст. л.
- Лимонный сок - 2 ст. л.
- Чеснок - 1 большой зубчик
- Пармезан - 50 г
- Смесь перцев
- Соль - по вкусу
Заранее приготовить заправку для салата: смешать оливковое масло, лимонный сок, молотый перец, измельченный чеснок и соль. Пекинскую капусту крупно нашинковать, переложить в миску для подачи салата, полить 2\3 заправки и перемешать.
Выложить сыр, нарезанный кубиками, сверху на капусту. Следующим слоем распределить консервированный тунец. Полить сухарики оставшейся заправкой и добавить к салату. Отваренные перепелиные яйца разрезать пополам и выложить сверху на салат. В конце посыпать всё тёртым пармезаном и подать блюдо к столу.
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