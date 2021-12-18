В чем польза пекинской капусты и как на ее основе приготовить вкусный легкий салат - читайте на УНИАН.

Пекинская капуста - настоящий кладезь витаминов. В своем составе она содержит витамины А, В-группы, С, Е, К, а также медь, фосфор, железо, магний, калий, цинк и йод. Кроме того, пекинская капуста обладает большим количеством железа и клетчатки, хорошо насыщает организм. Соответственно, вам хватит небольшой порции салата, чтобы избавиться от чувства голода и не обрести лишних сантиметров на талии.

Ранее мы рассказывали, как приготовить салат из крабовых палочек.

Салат с пекинской капустой и колбасой

Капуста пекинская - 200 г

Колбаса вареная (можно использовать другую) - 160 г

Помидор - 120 г

Сыр твёрдый - 80 г

Майонез - 80 г

Чеснок - 1 зубчик (4 г)

Кунжут - 2 ч. ложки

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Взять сухую сковороду, на ней обжарить кунжут 1-2 минуты, высыпать его в миску и оставить остывать. Пекинскую капусту нашинковать, переложить в миску, слегка помять руками и посолить. Колбасу и помидор нарезать соломкой, сыр натереть на крупной терке, переложить ингредиенты в емкость с капустой. Заправить салат майонезом, посыпать черным перцем, добавить измельченный чеснок, перемешать. Подавать салат, посыпав его кунжутом.

Салат с пекинской капустой и курицей

Филе куриное (вареное или печеное) - 200 г

Капуста пекинская - 300 г

Шампиньоны - 150 г

Лук зеленый - 5-6 шт.

Морковь - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Майонез - 1 ст. ложка

Сметана - 1 ст. ложка

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Масло растительное - для жарки

Читайте такжеСалаты с морепродуктами за 15 минут: 3 простых и полезных блюдаШампиньоны промыть, обсушить и нарезать пластинами, затем обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Пекинскую капусту нашинковать, зелень измельчить. Морковь натереть на крупной терке, а филе нарезать кубиками.

Сделать заправку: смешать майонез и сметану, добавить чеснок, пропущенный через пресс, посолить и поперчить. Все ингредиенты сложить в емкость, добавить заправку и перемешать салат. Подавая на стол, посыпать кунжутом.

Салат с пекинской капусты и сухариками

Капуста пекинская - 230 г

Куриное филе копченое - 200 г

или окорочок - 300 г

Сыр твёрдый - 80 г

Сухарики - 80 г

Майонез - 100 г

Соль (при необходимости) - по вкусу

Пекинскую капусту мелко нашинковать, копченую курицу нарезать произвольными кусочками. Сыр нарезать кубиками, соединить все ингредиенты в одной емкости. Заправить салат майонезом и перемешать.

Важно: сухарики лучше добавлять непосредственно перед подачей, иначе они станут мягкими и невкусными.

Простой салат из пекинской капусты с тунцом

Тунец консервированный в масле - 1 банка

Капуста пекинская - 6-7 листов

Яйца перепелиные - 7-10 шт.

Сыр - 100 г

Хлеб белый - 150 г

Масло оливковое - 3 ст. л.

Лимонный сок - 2 ст. л.

Чеснок - 1 большой зубчик

Пармезан - 50 г

Смесь перцев

Соль - по вкусу

Заранее приготовить заправку для салата: смешать оливковое масло, лимонный сок, молотый перец, измельченный чеснок и соль. Пекинскую капусту крупно нашинковать, переложить в миску для подачи салата, полить 2\3 заправки и перемешать.

Выложить сыр, нарезанный кубиками, сверху на капусту. Следующим слоем распределить консервированный тунец. Полить сухарики оставшейся заправкой и добавить к салату. Отваренные перепелиные яйца разрезать пополам и выложить сверху на салат. В конце посыпать всё тёртым пармезаном и подать блюдо к столу.

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Автор: Кристина Кащавцева