Посоревноваться с "Оливье" и "Селедкой под шубой" может только один салат. Ингредиенты для его приготовления найти легко, к тому же, приготовить его может даже начинающий кулинар. УНИАН расскажет, как сделать салат из крабовых палочек, который приятно удивит ваших гостей.
Ранее мы говорили, в чем секрет настоящего "Оливье".
- Салат с крабовыми палочками и вареной свеклой
- Салат с крабовыми палочками и хурмой
- Салат с крабовыми палочками и грибами
- Салат с крабовыми палочками и апельсином
Салат с крабовыми палочками и вареной свеклой
- Крабовые палочки - 6 шт;
- Свекла крупная - 1 шт;
- Моченые яблоки - 2 шт;
- Картофель - 2 шт;
- Растительное масло - 1 ст.л;
- Листья салата.
Свеклу и картофель отварить до готовности, натереть на крупной терке и слегка сбрызнуть растительным маслом. Листья салата промыть, аккуратно порвать, у яблок удалить сердцевину и нарезать полосками. Крабовые палочки очистить от пленки, также нарезать полосками. Смешать ингредиенты в емкости для подачи и при необходимости заправить растительным маслом.
Салат с крабовыми палочками и хурмой
- Крабовые палочки - 200 гр;
- Хурма - 1\2 шт;
- Сок лайма;
- Огурец свежий - 1 шт;
- Болгарский перец - 1 шт;
- Оливки - 15 шт;
- Маслины - 15 шт;
- Оливковое масло - 2 ст.л;
- Горчица с зернами - 2 ч.л;
- Зелень - 1 пучок;
- Мед - 2 ч.л.
Огурец и болгарский перец вымыть, нарезать соломкой. Так же поступить с хурмой и крабовыми палочками. Кружочками нарезать маслины и оливки, зелень измельчить. Все составляющие сложить в емкости для подачи салата. Приготовить заправку: соединить оливковое масло, горчицу, мед и сок лайма, добавить ее в салат и тщательно перемешать.
Салат с крабовыми палочками и грибами
- Крабовые палочки - 200 гр;
- Кукуруза - 1 банка;
- Консервированные грибы - 1 банка;
- Репчатый лук - 1 шт;
- Яйца - 4 шт;
- Зеленые яблоки - 1 шт;
- Майонез.
Яйца отварить в течение 7-10 минут, нарезать кубиками вместе с крабовыми палочками и яблоками. Лук мелко измельчить. Грибы оставить целиком или разрезать пополам, если они большого размера. Все ингредиенты соединить вместе, заправить майонезом и тщательно перемешать.
Салат с крабовыми палочками и апельсином
- Крабовые палочки - 200 гр;
- Апельсин - 2 шт;
- Кукуруза - 1 банка;
- Яйца - 3 шт;
- Чеснок - 1 зубчик;
- Майонез.
Отваренные яйца нарезать кубиками, к ним добавить измельченные крабовые палочки и консервированную кукурузу. Апельсины нарезать мелкими кусочками, добавить к остальным ингредиентам. Чеснок пропустить через пресс и тоже добавить к салату. Заправить блюдо майонезом и перемешать.
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