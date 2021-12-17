Салат из крабовых палочек - рецепты / depositphotos.com

Посоревноваться с "Оливье" и "Селедкой под шубой" может только один салат. Ингредиенты для его приготовления найти легко, к тому же, приготовить его может даже начинающий кулинар. УНИАН расскажет, как сделать салат из крабовых палочек, который приятно удивит ваших гостей.

Ранее мы говорили, в чем секрет настоящего "Оливье".

Салат с крабовыми палочками и вареной свеклой

  • Крабовые палочки - 6 шт;
  • Свекла крупная - 1 шт;
  • Моченые яблоки - 2 шт;
  • Картофель - 2 шт;
  • Растительное масло - 1 ст.л;
  • Листья салата.

Свеклу и картофель отварить до готовности, натереть на крупной терке и слегка сбрызнуть растительным маслом. Листья салата промыть, аккуратно порвать, у яблок удалить сердцевину и нарезать полосками. Крабовые палочки очистить от пленки, также нарезать полосками. Смешать ингредиенты в емкости для подачи и при необходимости заправить растительным маслом.

Салат с крабовыми палочками и хурмой

Рецепт салата на Новый год 2022 / depositphotos.com
  • Крабовые палочки - 200 гр;
  • Хурма - 1\2 шт;
  • Сок лайма;
  • Огурец свежий - 1 шт;
  • Болгарский перец - 1 шт;
  • Оливки - 15 шт;
  • Маслины - 15 шт;
  • Оливковое масло - 2 ст.л;
  • Горчица с зернами - 2 ч.л;
  • Зелень - 1 пучок;
  • Мед - 2 ч.л.

Огурец и болгарский перец вымыть, нарезать соломкой. Так же поступить с хурмой и крабовыми палочками. Кружочками нарезать маслины и оливки, зелень измельчить. Все составляющие сложить в емкости для подачи салата. Приготовить заправку: соединить оливковое масло, горчицу, мед и сок лайма, добавить ее в салат и тщательно перемешать.

Салат с крабовыми палочками и грибами

  • Крабовые палочки - 200 гр;
  • Кукуруза - 1 банка;
  • Консервированные грибы - 1 банка;
  • Репчатый лук - 1 шт;
  • Яйца - 4 шт;
  • Зеленые яблоки - 1 шт;
  • Майонез.

Яйца отварить в течение 7-10 минут, нарезать кубиками вместе с крабовыми палочками и яблоками. Лук мелко измельчить. Грибы оставить целиком или разрезать пополам, если они большого размера. Все ингредиенты соединить вместе, заправить майонезом и тщательно перемешать.

Салат с крабовыми палочками и апельсином

Как приготовить салат из крабовых палочек / depositphotos.com
  • Крабовые палочки - 200 гр;
  • Апельсин - 2 шт;
  • Кукуруза - 1 банка;
  • Яйца - 3 шт;
  • Чеснок - 1 зубчик;
  • Майонез.

Отваренные яйца нарезать кубиками, к ним добавить измельченные крабовые палочки и консервированную кукурузу. Апельсины нарезать мелкими кусочками, добавить к остальным ингредиентам. Чеснок пропустить через пресс и тоже добавить к салату. Заправить блюдо майонезом и перемешать.

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Автор: Кристина Кащавцева