Рецепт крабового салата, который вы точно никогда не пробовали - в подборке УНИАН.

Посоревноваться с "Оливье" и "Селедкой под шубой" может только один салат. Ингредиенты для его приготовления найти легко, к тому же, приготовить его может даже начинающий кулинар. УНИАН расскажет, как сделать салат из крабовых палочек, который приятно удивит ваших гостей.

Ранее мы говорили, в чем секрет настоящего "Оливье".

Салат с крабовыми палочками и вареной свеклой

Крабовые палочки - 6 шт;

Свекла крупная - 1 шт;

Моченые яблоки - 2 шт;

Картофель - 2 шт;

Растительное масло - 1 ст.л;

Листья салата.

Свеклу и картофель отварить до готовности, натереть на крупной терке и слегка сбрызнуть растительным маслом. Листья салата промыть, аккуратно порвать, у яблок удалить сердцевину и нарезать полосками. Крабовые палочки очистить от пленки, также нарезать полосками. Смешать ингредиенты в емкости для подачи и при необходимости заправить растительным маслом.

Салат с крабовыми палочками и хурмой

Крабовые палочки - 200 гр;

Хурма - 1\2 шт;

Сок лайма;

Огурец свежий - 1 шт;

Болгарский перец - 1 шт;

Оливки - 15 шт;

Маслины - 15 шт;

Оливковое масло - 2 ст.л;

Горчица с зернами - 2 ч.л;

Зелень - 1 пучок;

Мед - 2 ч.л.

Огурец и болгарский перец вымыть, нарезать соломкой. Так же поступить с хурмой и крабовыми палочками. Кружочками нарезать маслины и оливки, зелень измельчить. Все составляющие сложить в емкости для подачи салата. Приготовить заправку: соединить оливковое масло, горчицу, мед и сок лайма, добавить ее в салат и тщательно перемешать.

Салат с крабовыми палочками и грибами

Крабовые палочки - 200 гр;

Кукуруза - 1 банка;

Консервированные грибы - 1 банка;

Репчатый лук - 1 шт;

Яйца - 4 шт;

Зеленые яблоки - 1 шт;

Майонез.

Яйца отварить в течение 7-10 минут, нарезать кубиками вместе с крабовыми палочками и яблоками. Лук мелко измельчить. Грибы оставить целиком или разрезать пополам, если они большого размера. Все ингредиенты соединить вместе, заправить майонезом и тщательно перемешать.

Салат с крабовыми палочками и апельсином

Крабовые палочки - 200 гр;

Апельсин - 2 шт;

Кукуруза - 1 банка;

Яйца - 3 шт;

Чеснок - 1 зубчик;

Майонез.

Отваренные яйца нарезать кубиками, к ним добавить измельченные крабовые палочки и консервированную кукурузу. Апельсины нарезать мелкими кусочками, добавить к остальным ингредиентам. Чеснок пропустить через пресс и тоже добавить к салату. Заправить блюдо майонезом и перемешать.

Читайте также:

Автор: Кристина Кащавцева