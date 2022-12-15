Приближается Новый год 2023 - самый вкусный зимний праздник, который не обходится без праздничных салатов и различных деликатесов. Даже во время диеты можно насладиться вкусными праздничными салатами. УНИАН назвал 4 вкусных и праздничных рецепта салатов, которые не нагружают желудок.
- Диетический оливье
- Салат с консервированным тунцом, овощами и яйцами
- Салат с курицей и консервированными персиками
- Салат с красной капустой и апельсином
Диетический оливье
- Куриное филе нежирное - 400 г.
- Морковь - 2 шт.
- Картошка - 5 шт.
- Яйца - 4 шт.
- Зеленый горошек замороженный - 200 г.
- Свежий огурец - 2 шт.
- Зеленый лук - пучок.
- Домашний майонез - 3 ст.л.
- Соль, перец по вкусу.
Куриное филе отварить до готовности. Сварить до готовности морковь, картошку, яйца и горошек. Овощи остудить и снять кожицу. Нарезать кубиками курицу, яйца, морковь и картошку. Огурец мелко нарезать. Измельчить зеленый лук. Перемешать все ингредиенты, посолить, заправить салат домашним майонезом или смесью сметаны с соевым соусом.
Салат с консервированным тунцом, овощами и яйцами
- Тунец консервированный в масле - 200 г.
- Стручковая фасоль - 120 г.
- Белая фасоль консервированная - 200 г.
- Руккола - 30 г.
- Помидоры черри - 10 шт.
- Оливки без косточек - 300 г.
- Яйца куриные крупные - 2 шт.
- Оливковое масло - 3 ст.л.
- Винный уксус - 1 ч.л.
- Щепотка сахара.
- Соль, перец по вкусу.
Стручки фасоли крупно нарезать и отварить до готовности (примерно 8 минут). Яйца отварить до готовности и нарезать небольшим кубиком. Помидоры черри нарезать половинками. С тунца слить жидкость. Для заправки смешать оливковое масло, винный уксус, соль, сахар и перец. Все компоненты смешать в салатнике и заправить.
Салат с курицей и консервированными персиками
- Салатные листья - 400 г.
- Куриное филе - 600 г.
- Консервированные персики - 400 г.
- Помидоры черри - 30 шт.
- Кедровые орехи - 2 ст.л.
- Базилик - 100 г.
- Оливковое масло - 3 ст.л.
- Мед - 50 г.
- Горчица мягкая - 2 ст.л.
- Соевый соус - 2 ст.л.
Куриное филе нарезать ломтиками, добавить к ней мед, соевый соус и горчицу. Замариновать курицу в полученной смеси на 1 час. Листья салата и базилик промыть, обсушить и порвать руками. Персик нарезать мелким кубиком и выложить на листья салата. Нарезать черри половинками и выложить в салатницу.
Маринованную курицу обжарить на ложке оливкового масла или запечь до готовности в духовке. Выложить готовую курицу на салфетки и удалить излишки жира. На салат выложить кусочки курицы, посыпать кедровыми орешками и заправить салат ложкой масла.
Салат с красной капустой и апельсином
- Красная капуста - 0.5 кочана.
- Свекла - 1 шт.
- Яблоко - 1 шт.
- Апельсин - 1 шт.
- Грецкие орехи - 2 ст.л.
- Оливковое масло - 3 ст.л.
- Соль, перец по вкусу.
Свеклу отварить до готовности и нарезать кубиками. Из апельсина снять пленки и мелко нарезать цедру. Яблоко нарезать тонкими ломтиками. Нашинковать капусту. Смешать капусту, свеклу, апельсин и яблоко. Посолить салат и заправить маслом, посыпать орехами.