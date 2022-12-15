Диетические салаты на Новый год понравятся всем, кто беспокоится о своей фигуре.

Приближается Новый год 2023 - самый вкусный зимний праздник, который не обходится без праздничных салатов и различных деликатесов. Даже во время диеты можно насладиться вкусными праздничными салатами. УНИАН назвал 4 вкусных и праздничных рецепта салатов, которые не нагружают желудок.

Диетический оливье

Куриное филе нежирное - 400 г.

Морковь - 2 шт.

Картошка - 5 шт.

Яйца - 4 шт.

Зеленый горошек замороженный - 200 г.

Свежий огурец - 2 шт.

Зеленый лук - пучок.

Домашний майонез - 3 ст.л.

Соль, перец по вкусу.

Куриное филе отварить до готовности. Сварить до готовности морковь, картошку, яйца и горошек. Овощи остудить и снять кожицу. Нарезать кубиками курицу, яйца, морковь и картошку. Огурец мелко нарезать. Измельчить зеленый лук. Перемешать все ингредиенты, посолить, заправить салат домашним майонезом или смесью сметаны с соевым соусом.

Салат с консервированным тунцом, овощами и яйцами

Тунец консервированный в масле - 200 г.

Стручковая фасоль - 120 г.

Белая фасоль консервированная - 200 г.

Руккола - 30 г.

Помидоры черри - 10 шт.

Оливки без косточек - 300 г.

Яйца куриные крупные - 2 шт.

Оливковое масло - 3 ст.л.

Винный уксус - 1 ч.л.

Щепотка сахара.

Соль, перец по вкусу.

Стручки фасоли крупно нарезать и отварить до готовности (примерно 8 минут). Яйца отварить до готовности и нарезать небольшим кубиком. Помидоры черри нарезать половинками. С тунца слить жидкость. Для заправки смешать оливковое масло, винный уксус, соль, сахар и перец. Все компоненты смешать в салатнике и заправить.

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Салат с курицей и консервированными персиками

Салатные листья - 400 г.

Куриное филе - 600 г.

Консервированные персики - 400 г.

Помидоры черри - 30 шт.

Кедровые орехи - 2 ст.л.

Базилик - 100 г.

Оливковое масло - 3 ст.л.

Мед - 50 г.

Горчица мягкая - 2 ст.л.

Соевый соус - 2 ст.л.

Куриное филе нарезать ломтиками, добавить к ней мед, соевый соус и горчицу. Замариновать курицу в полученной смеси на 1 час. Листья салата и базилик промыть, обсушить и порвать руками. Персик нарезать мелким кубиком и выложить на листья салата. Нарезать черри половинками и выложить в салатницу.

Маринованную курицу обжарить на ложке оливкового масла или запечь до готовности в духовке. Выложить готовую курицу на салфетки и удалить излишки жира. На салат выложить кусочки курицы, посыпать кедровыми орешками и заправить салат ложкой масла.

Салат с красной капустой и апельсином

Красная капуста - 0.5 кочана.

Свекла - 1 шт.

Яблоко - 1 шт.

Апельсин - 1 шт.

Грецкие орехи - 2 ст.л.

Оливковое масло - 3 ст.л.

Соль, перец по вкусу.

Свеклу отварить до готовности и нарезать кубиками. Из апельсина снять пленки и мелко нарезать цедру. Яблоко нарезать тонкими ломтиками. Нашинковать капусту. Смешать капусту, свеклу, апельсин и яблоко. Посолить салат и заправить маслом, посыпать орехами.

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