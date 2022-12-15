Диетические салаты на Новый год / фото depositphotos.com

Приближается Новый год 2023 - самый вкусный зимний праздник, который не обходится без праздничных салатов и различных деликатесов. Даже во время диеты можно насладиться вкусными праздничными салатами. УНИАН назвал 4 вкусных и праздничных рецепта салатов, которые не нагружают желудок.

Диетический оливье

  • Куриное филе нежирное - 400 г.
  • Морковь - 2 шт.
  • Картошка - 5 шт.
  • Яйца - 4 шт.
  • Зеленый горошек замороженный - 200 г.
  • Свежий огурец - 2 шт.
  • Зеленый лук - пучок.
  • Домашний майонез - 3 ст.л.
  • Соль, перец по вкусу.

Куриное филе отварить до готовности. Сварить до готовности морковь, картошку, яйца и горошек. Овощи остудить и снять кожицу. Нарезать кубиками курицу, яйца, морковь и картошку. Огурец мелко нарезать. Измельчить зеленый лук. Перемешать все ингредиенты, посолить, заправить салат домашним майонезом или смесью сметаны с соевым соусом.

Салат с консервированным тунцом, овощами и яйцами

  • Тунец консервированный в масле - 200 г.
  • Стручковая фасоль - 120 г.
  • Белая фасоль консервированная - 200 г.
  • Руккола - 30 г.
  • Помидоры черри - 10 шт.
  • Оливки без косточек - 300 г.
  • Яйца куриные крупные - 2 шт.
  • Оливковое масло - 3 ст.л.
  • Винный уксус - 1 ч.л.
  • Щепотка сахара.
  • Соль, перец по вкусу.

Стручки фасоли крупно нарезать и отварить до готовности (примерно 8 минут). Яйца отварить до готовности и нарезать небольшим кубиком. Помидоры черри нарезать половинками. С тунца слить жидкость. Для заправки смешать оливковое масло, винный уксус, соль, сахар и перец. Все компоненты смешать в салатнике и заправить.

Видео дня
Диетические салаты на Новый год / фото ua.depositphotos.com

Салат с курицей и консервированными персиками

  • Салатные листья - 400 г.
  • Куриное филе - 600 г.
  • Консервированные персики - 400 г.
  • Помидоры черри - 30 шт.
  • Кедровые орехи - 2 ст.л.
  • Базилик - 100 г.
  • Оливковое масло - 3 ст.л.
  • Мед - 50 г.
  • Горчица мягкая - 2 ст.л.
  • Соевый соус - 2 ст.л.

Куриное филе нарезать ломтиками, добавить к ней мед, соевый соус и горчицу. Замариновать курицу в полученной смеси на 1 час. Листья салата и базилик промыть, обсушить и порвать руками. Персик нарезать мелким кубиком и выложить на листья салата. Нарезать черри половинками и выложить в салатницу.

Маринованную курицу обжарить на ложке оливкового масла или запечь до готовности в духовке. Выложить готовую курицу на салфетки и удалить излишки жира. На салат выложить кусочки курицы, посыпать кедровыми орешками и заправить салат ложкой масла.

Салат с красной капустой и апельсином

  • Красная капуста - 0.5 кочана.
  • Свекла - 1 шт.
  • Яблоко - 1 шт.
  • Апельсин - 1 шт.
  • Грецкие орехи - 2 ст.л.
  • Оливковое масло - 3 ст.л.
  • Соль, перец по вкусу.

Свеклу отварить до готовности и нарезать кубиками. Из апельсина снять пленки и мелко нарезать цедру. Яблоко нарезать тонкими ломтиками. Нашинковать капусту. Смешать капусту, свеклу, апельсин и яблоко. Посолить салат и заправить маслом, посыпать орехами.

Вас также могут заинтересовать новости: