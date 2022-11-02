Какой символ 2023 года, что нужно готовить и в чем отмечать праздник - узнайте в материале УНИАН.

До Нового года осталось два месяца, а это значит, что несмотря на войну, унывать не стоит - стоит готовиться к встрече самого важного праздника в году. УНИАН расскажет, 2023 год кого - кота или кролика, а также о каких традициях и особенностях нужно знать, чтобы следующие 365 дней были удачными и радостными.

Новый год 2023 - кого задабривать

Согласно восточному гороскопу, 2023-й год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика или Кота (так вышло, потому что в китайском языке оба этих животных обозначаются одним и тем же иероглифом). Считается, что по зодиакальному кругу это четвертый по счету покровитель и, более того, самый счастливый.

Кролик и Кот - животные семейные, поэтому именно в наступающем году любовная сфера каждого человека будет счастливой, а дом - полная чаша. Люди, которые ищут серьезных отношений, обязательно получат их, а семейные пары реализуют все свои заветные желания.

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Удачным будет и квартирный вопрос, и путешествия, и командировки - астрологи обещают, что в течение всего 2023-го года людям, желающим обзавестись собственной недвижимостью, сделать ремонт или посетить разные страны, улыбнется удача.

Стихия наступающего года - Вода, поэтому вы должны решать любые конфликты мягко, обходя острые углы. Спугнуть птицу счастья можно только крупными ссорами, разногласиями и враждой, так что, эксперты по эзотерике рекомендуют воздержаться от любых подобных энергий во взаимоотношениях.

Новый год 2023 - что готовить на праздник

Радушный Кролик, который ценит уют, будет рад, если вы встретите Новый год в кругу родных и близких вам людей. Акцент в блюдах стоит сделать на овощи и легкие закуски, а от запеченного кроличьего мяса лучше отказаться - не стоит лакомиться своим же покровителем. Чтобы задобрить Кота, можете приготовить блюда из рыбы, птицы или мяса - пушистый зверь будет только рад.

В сервировке стола лучше использовать белые и золотистые оттенки, а также приобрести декоративные украшения синего и черного цветов - они символизируют стихию Воды в грядущем году.

Новый год 2023 - в чем встречать торжество

Кролик и Кот не любят изысков и неудобства, поэтому лучше избегать нарядов, в которых вам неуютно. Высокие каблуки и вещи, сковывающие ваши движения - не лучший выбор на Новый год 2023. Сложные укладки для волос и вызывающий маникюр также лучше оставить на неопределенное "потом" - выбирайте нюдовые оттенки лака для ногтей и простые, но элегантные прически.

Отдавайте предпочтение нарядам из мягких материалов, приятных к телу, цвета - черный, серый, синий. Можно надеть платье с пайетками или дополнить образ мехом, только не лисьим. Ни в коем случае нельзя использовать анималистичные принты, иначе Кролик испугается хищника и не будет ему помогать в новом году. Если хочется надеть украшение, то не перегружайте ими образ - выбирайте уникальные изделия и соблюдайте минимализм.

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