Фаршированный перец на зиму - очень вкусный рецепт припасов на зиму.

Фаршированный перец - очень вкусная и полезная заготовка на зиму, которая выручит вас в холодные зимние вечера. Сделайте такую заготовку сейчас - и вы будете очень благодарны себе в будущем. Фаршированные перцы можно приготовить как полуфабрикаты и заморозить, или закрыть маринованные фаршированные перцы в банках, которые уже будут готовы к употреблению.

Фаршированные перцы с мясом на зиму в морозилке

Болгарский перец - 1 кг.

Рис - 220 г.

Фарш мясной - 500 г.

Лук - 80 г.

Морковь - 160 г.

Соль, перец по вкусу.

Рис несколько раз промыть и выложить в кастрюлю. Залить 300 мл воды, посолить и отварить рис до готовности (примерно 20 минут). Перцы промыть и аккуратно очистить от семечек и плодоножки, чтобы сами перцы остались целыми. Морковь почистить и натереть на терке, лук мелко нарезать.

Смешать фарш с рисом, морковью и луком, посолить и поперчить. Наполнить фаршем перцы и хорошо утрамбовать. Выложить перцы на большую доску так, чтобы они не соприкасались. Поставить на час в холодильник. Затем переставить перцы на доске на 4 часа в морозилку. После этого расфасовать перцы по отдельным пакетам и дальше хранить в морозильной камере.

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Фаршированный овощами перец в банках на зиму

Для перцев:

Болгарский перец - 1 кг.

Морковь - 200 г.

Капуста - 400 г.

Помидоры черри - 300 г.

Для маринада:

Вода - 1 л.

Уксус 9% - 150 мл.

Соль - 40 г.

Сахар - 200 г.

Подсолнечное масло - 100 мл.

Перец горошком душистый - 4 шт.

Лавровый лист - 1 шт.

Морковь натереть на крупной терке, капусту мелко нашинковать. Соединить овощи, посолить и помять руками, чтобы они выделили сок. В болгарском перце вырезать хвостик и семечки. Начинить перцы капустой с морковью и выложить в глубокую емкость.

Затем приготовить маринад. Для этого в кастрюлю с водой всыпать соль, сахар, перцы и лавровый лист, влить масло и уксус. Довести до кипения. Залить перцы маринадом и поставить сверху гнет. Оставить на 2 часа. Затем поставить емкость с гнетом в холодильник на 2 дня.

Разложить перцы в стерилизованные банки, а между перцами выложить помидоры черри. Залить маринадом. Банки поставить в большой таз с тканью на дне. Залить в таз воду по плечики банок и кипятить 15 минут. Закатать банки стерилизованными крышками и поставить вверх дном. Накрыть пледом до полного остывания банок.

Фаршированные перцы на зиму в томатном соусе

Болгарские перцы - 1 кг.

Лук - 350 г.

Морковь - 500 г.

Зелень - 1 пучок.

Подсолнечное масло - 100 мл.

Помидоры - 1 кг.

Соль - 1 ст.л.

Сахар - 3 ст. л.

Перец чёрный горошком - 5 шт.

Лавровые листья - 2 шт.

Уксус 9% - 2 ст. л.

С перцев срезать верхушки и вычистить семена. Лук мелко нарезать, морковь крупно натереть. В сковороде разогреть масло и обжарить лук до золотистого цвета. Добавить морковь и жарить до готовности (примерно 5 минут). В конце добавить рубленную зелень, посолить овощи и снять с огня.

Помидоры помыть, нарезать и измельчить в блендере. Вылить томатное пюре в кастрюлю с толстым дном, посолить, добавить сахар, черный перец горошком и лавровый лист. Довести до кипения на сильном огне. Затем убавить огонь до слабого и варить томатный соус 10 минут.

Очищенные перцы залить на пару минут кипятком, чтобы они стали мягче. Наполнить перцы зажаркой и выложить в стерилизованные банки. Залить овощи горячим томатным соусом и прикрыть крышками. Поставить банки в большую кастрюлю с тканью на дне. Залить теплой водой по плечики банок. Стерилизовать банки в кастрюле 40 минут на небольшом огне.

В конце влить в банки по столовой ложке уксуса. Закатать крышками, перевернуть вверх дном и укутать одеялом. После остывания переставить банки в прохладное место.

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