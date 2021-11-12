Как приготовить фаршированный перец, чтобы дети не ели одно мясо - читайте на УНИАН.

Хозяйки готовят данное блюдо очень по-разному: можно сделать фаршированный перец без риса или без мяса, в зависимости от ваших предпочтений. Вариаций на тему существует великое множество, УНИАН собрал наиболее популярные варианты аппетитного блюда.

Ранее мы рассказывали, как приготовить домашнюю шаурму.

Фаршированные перцы: классический рецепт для мясоедов

Перец болгарский некрупный - 17-19 шт.

Рис - 1 стакан.

Фарш свино-говяжий - 1 кг.

Морковь - 1-2 шт.

Лук репчатый - 2 шт.

Соль - 2 ч.л.

Специи - 2 ч.л.

Томат-паста - 1 ст.л.

Сметана - 2 ст.л.

Масло растительное - для жарки.

Вода - 2 стакана.

Перец промыть, удалить семена, морковь и лук промыть, очистить. Лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на терке. Отварить рис 7-10 минут, соединить с фаршем. Лук и морковь обжарить на масле до готовности, добавить к фаршу. Посолить, посыпать специями и тщательно перемешать.

Читайте такжеКак приготовить селедку под шубой: 3 оригинальных рецепта, которых вы точно не виделиКаждый перец заполнить начинкой, плотно утрамбовывая ее внутри овоща. Сложить перцы в кастрюлю, в стакане смешать томатную пасту и сметану, влить воду. Добавить 1 ч.л соли и специй, перемешать. Залить перцы смесью, добавить 1 стакан воды.

Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения, затем варить на маленьком огне 30 минут. Убрать с плиты и настаивать еще 10 минут.

Фаршированные перцы в духовке, запеченные под сыром

Фарш мясной - 500 г.

Перец болгарский - 3 шт.

Сыр твёрдый - 100 г.

Лук репчатый - 1 шт.

Томаты - 2 шт.

Чеснок - 1 зубчик.

Соль - по вкусу.

Перец чёрный молотый - по вкусу.

Приправы - по вкусу.

Лук и помидоры мелко нашинковать, добавить в фарш. Посолить, поперчить, посыпать приправами и выдавить чеснок, тщательно перемешать. Перцы разрезать пополам, удалить семена. Включить духовку с температурой 180-200°С и оставить нагреваться.

Заполнить перцы фаршем, переложить их на противень, накрыть фольгой и запекать 30 минут. Сыр натереть на мелкой терке, достать перцы, посыпать сыром и отправить в духовку на 10 минут.

Фаршированный перец рисом без мяса

Перец болгарский - 10 шт.

Рис - 0,5 стакана.

Помидор - 1-2 шт.

Морковь - 1-2 шт.

Лук репчатый - 1-2 шт.

Чеснок - 1-2 зубчика.

Зелень - 1 пучок (по вкусу).

Соль - по вкусу.

Перец - по вкусу.

Масло растительное для жарки - 30 мл.

Для соуса:

Помидоры - 4-5 шт.

Перец болгарский - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик.

Сахар - 1 ч.л.

Соль - по вкусу.

Перец - по вкусу.

Масло растительное для жарки - 30 мл.

Перцы помыть, удалить семена и плодоножку, залить кипятком и бланшировать 5 минут. Рис вымыть, залить кипятком на 5 минут. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на терке, чеснок пропустить через пресс. Лук и морковь обжарить на сковороде 3-5 минут.

Читайте такжеЧто делать, если не получился пирог: как исправить обидные ошибкиПомидоры нарезать маленькими кубиками, зелень измельчить. Соединить рис, помидоры, зелень, лук и морковь, посолить, поперчить, перемешать. Нафаршировать перцы, затем выложить их в кастрюлю.

Сделать соус: помыть помидоры, разрезать на части и пропустить через мясорубку. Перец и лук нарезать мелкими кубиками. Обжарить на сковороде лук и чеснок, затем добавить перцы и снова обжарить 5 минут. Добавить помидоры, тушить 15-20 минут до загустения. В конце посолить и посыпать сахаром.

Фаршированные перцы залить соусом, накрыть тарелкой и довести до кипения. Варить на небольшом огне под крышкой до готовности (около 50 минут).

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Автор: Кристина Кащавцева