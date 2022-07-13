Консервированные помидоры черри - очень вкусные и сочные, с легким сладковатым послевкусием.

Томаты черри отличаются от обычных помидоров не только маленьким размером, но и очень нежным, слегка сладковатым вкусом. В свежем виде хранятся эти овощи недолго. Предлагаем вам закрыть черри помидоры на зиму, чтобы получать порцию наслаждения весь год.

Вкусным рецептом томатов черри на зиму в собственном соку поделился известный украинский кулинар Евгений Клопотенко.

Помидоры черри на зиму в собственном соку от Евгения Клопотенко

Помидоры черри - 700 г.

Помидоры крупные - 700 г.

Сахар - 1,5 ч.л.

Душистый перец - 3 горошины.

Лавровый лист - 2 шт.

Соль - 1 ч.л.

Черри тщательно вымойте и удалите хвостики. Обратите внимание, что все помидоры не должны иметь пятен и повреждений. Выложите черри в банки и доверху залейте кипятком. Оставьте помидоры в кипятке на 20 минут, чтобы они пропарились.

Из крупных помидоров добудьте сок с помощью блендера или соковыжималки. Мякоть отделите с помощью сита. Сок вылейте в кастрюлю, добавьте в него соль, сахар, душистый перец и лавровый лист. Доведите до кипения и варите 10 минут.

Из банок с помидорами черри слейте воду. Залейте помидоры черри горячим томатным соком. Закройте банки крышками, переверните вверх дном и накройте теплым одеялом. Консервированные помидоры черри готовы, когда они полностью остынут. Для этого рецепта необязательно стерилизовать банки.

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