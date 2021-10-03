Почему не пропекается пирог, можно ли есть непропеченный пирог и что вообще делать, если пирог не пропекся – выяснил УНИАН.

Осень – самая пора для пирогов (яблочных и не только). А вкусные и правильные пироги ассоциируются у нас с такими характеристиками, как "пышный" и "румяный".

Например, недавно мы писали, как приготовить Цветаевский пирог с разными начинками.

Но иногда бывает так, что пирог уже зарумянился дальше некуда (дальше ему осталось только пригорать) – но при этом пирог до сих пор не пропекся в середине. Ингредиенты (причем зачастую недешевые) уже израсходованы, время и силы потрачены – а от результата хоть плачь с досады!

Почему не пропекается пирог, можно ли есть непропеченный пирог и что вообще делать, если пирог не пропекся – выяснил УНИАН.

Можно ли есть непропеченный пирог

Сырое тесто – не лучшая еда, особенно для детей или тех, у кого желудок слабый. Американский Центр контроля и профилактики заболеваний даже научно пояснил, почему нельзя есть сырое тесто:

в нем могут остаться бактерии, так как термическая обработка не была проведена правильно и не доведена до конца;

если в тесте использовались сырые яйца, то в таком блюде может быть сальмонелла.

То есть, если есть сырое тесто, то можно заработать себе расстройство желудка или даже отравление.

Почему не пропекается пирог или не поднимается тесто

Чтобы пирог поднялся – нужно, когда взбиваете яйца, добавлять к ним сахар по чуть-чуть. Это касается и муки. И взбивать яйца с сахаром нужно хорошо – прям в пену.

Читайте такжеКак жарить без брызг: секреты жарки для умных хозяекТакже пирог зачастую опадает из-за некачественного разрыхлителя или если открыть духовку слишком рано. В идеале – вообще не стоит открывать духовку с пирогом до момента, когда его уже нужно доставать. Но самый минимум для закрытой дверцы – не меньше первых 20 минут.

Нарушение рецепта (например, положили слишком много муки) – тоже причина, почему пирог не поднимается или не пропекается.

Что делать, если пирог не пропекся и остыл

Если хозяйка поняла, что пирог в середине сырой, уже после того, как тот остыл или даже нарезан на куски – то всё равно еще есть шанс спасти блюдо.

Можно попробовать довести пирог до готовности в духовке под верхним или нижним конвертором – при более слабой температуре.

Если пирог уже начал подгорать, а середка еще сыровата, то нужно использовать пергаментную бумагу или фольгу. Скорее всего такой пирог потеряет форму – зато будет съедобным и даже вкусным.

Еще один вариант: убавить огонь в духовке и подставить вниз воду в огнеупорной емкости (например, в сковороде) и допечь пирог так, предварительно молоком смазав верхушку. Благодаря влажности воздуха тесто будет пропекаться лучше. Это займет примерно десять-пятнадцать минут.

Если духовка чудит и капризничает, то стоит потратиться на форму для выпекания с дыркой посредине.

Если нет функции конвекции в духовке – то можно отправить пирог в микроволновку на 2-3 минуты при средней мощности. Если совсем уж сырое тесто – то процесс допекания может занять и 10 минут.

В целом, лучше всего пироги ставить в духовку, которая разогрелась до температуры в 170-180 градусов, а не более популярные 200-220 градусов. Тогда печься пирог будет дольше – зато пропечется отлично и хорошенько подрумянится.

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Автор: Диана Беловодская