Салат с кукурузой / depositphotos.com

Сладкую кукурузу можно добавить практически в любой салат: она хороша с курицей и крабовыми палочками, колбасой и тунцом, грибами и овощами, иногда даже с фруктами. Готовить такие салаты - одно удовольствие! Есть рецепты, где по сути и готовить ничего не нужно: нарезал, смешал - и вся любовь. УНИАН собрал 7 лучших рецептов салатов с кукурузой на любой вкус. Попробуйте - вам понравится!

Ранее мы писали, как приготовить домашний майонез - 5 вариантов соуса.

Салат с кукурузой и курицей - с твердым сыром

  • Консервированная кукуруза - 120 г
  • Куриное филе - 350 г
  • Яйца - 3 шт.
  • Твердый сыр - 170 г
  • Майонез - по вкусу

Отварите куриное филе, яйца сварите вкрутую. Мелко нарежьте филе и очищенные яйца. Натрите сыр на крупной тёрке. Добавьте кукурузу, майонез и перемешайте.

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Салат с кукурузой и курицей - с грибами и морковью

  • Консервированная кукуруза - 150 г
  • Куриное филе - 400 г
  • Шампиньоны - 150 г
  • Морковь - 1 шт. 
  • Лук - 1 шт. 
  • Растительное масло 
  • Соль - по вкусу
  • Черный молотый перец - по вкусу
  • Майонез - по вкусу

Отварите курицу и остудите. Нарежьте шампиньоны средними кусочками, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, дайте остыть. Натрите морковь на крупной тёрке. Нарежьте курицу и лук небольшими кубиками. Добавьте кукурузу, грибы, соль, перец и майонез, перемешайте.

Салат с кукурузой и тунцом - с оливками и без майонеза

  • Консервированная кукуруза - 200 г
  • Консервированный тунец - 220 г
  • Оливки черные без косточек - 150 г
  • Базилик - 1/3 пучка
  • Зеленый лук - 1/3 пучка
  • Листья салата - 1/2 пучка
  • Лимонный сок - 3 ст. л.
  • Соль - по вкусу
  • Черный молотый перец - по вкусу

Оливки нарежьте колечками. Слейте жидкость с тунца, разомните рыбу вилкой. Мелко нарежьте базилик и зелёный лук, листья салата порвите. Смешайте все ингредиенты, заправьте лимонным соком. Добавьте соль и перец, перемешайте.

Салат с кукурузой и крабовыми палочками - нестареющая классика

  • Консервированная кукуруза - 170 г
  • Крабовые палочки - 200 г
  • Яйца - 3 шт.
  • Рис пропаренный - 0,5 стакана
  • Лук красный - 1/2 шт. 
  • Огурец - 1 шт.
  • Майонез - по вкусу

Отварите яйца вкрутую и рис. Нарежьте яйца, лук и огурец мелкими кубиками. Мелко нарежьте крабовые палочки. Смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом.

Салат с кукурузой и крабовыми палочками - с апельсином

  • Консервированная кукуруза - 150 г
  • Крабовые палочки - 150 г 
  • Яйца - 3 шт. 
  • Апельсин - 1 шт. 
  • Майонез - 1 ст. л.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Соль - по вкусу
  • Молотый чёрный перец - по вкусу

Совет: майонез можно заменить натуральным йогуртом - будет полезнее.

Сварите яйца вкрутую, остудите. Нарежьте яйца и крабовые палочки небольшими кубиками. Дольки апельсина нарежьте крупными кусочками. Добавьте кукурузу, все перемешайте. Заправьте майонезом, доведите до вкуса солью и перцем, перемешайте.

Салат с кукурузой и колбасой - с огурцами и горошком 

  • Консервированная кукуруза - 120 г 
  • Консервированный горошек - 120 г
  • Копченая колбаса - 150 г 
  • Маринованный огурец - 1 шт. 
  • Свежий огурец - 1 шт. 
  • Майонез - по вкусу

Нарежьте колбасу и огурец кубиками. Добавьте кукурузу, горошек, майонез и перемешайте.

Салат из кукурузы и яиц - с печенью трески и сыром

  • Консервированная кукуруза - 100 г
  • Печень трески -115 г 
  • Твердый сыр - 100 г 
  • Яйца - 3 шт.
  • Лук - 1 шт. 
  • Зеленый лук - 1/3 пучка
  • Соль - по вкусу
  • Молотый чёрный перец - по вкусу
  • Майонез - по вкусу

Сварите яйца вкрутую, остудите. Нарежьте яйца и лук мелкими кубиками. Разомните вилкой печень трески. Натрите сыр на мелкой тёрке. Добавьте кукурузу, рубленый зелёный лук, майонез. Перемешайте и поставьте в холодильник на полчаса.

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